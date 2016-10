Mehr Krankenhausentbindungen 2015 bei niedrigerer Kaiserschnittrate

(ots) - Die Zahl der Krankenhausentbindungen in

Deutschland ist im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 % auf

716 539 gestiegen. Der Anteil der Frauen, die per Kaiserschnitt

entbunden haben, sank nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) gegenüber 2014 geringfügig um 0,7 Prozentpunkte auf 31,1

%.



Entgegen dem Trend zu insgesamt leicht niedrigeren

Kaiserschnittraten nahm der Anteil der Kaiserschnittentbindungen in

Hamburg und in Sachsen-Anhalt zu (+ 0,7 beziehungsweise + 0,5

Prozentpunkte). Im Ländervergleich war die Kaiserschnittrate im

Saarland mit 38,5 % am höchsten. Die wenigsten

Kaiserschnittentbindungen wurden mit 24,0 % in Sachsen vorgenommen.



Andere Geburtshilfen wurden auch 2015 nur selten angewandt: Eine

Saugglocke (Vakuumextraktion) wurde bei 5,9 % der Entbindungen

eingesetzt, eine Geburtszange bei 0,4 % der Entbindungen.



Im Jahr 2015 führten 709 von 1 956 Krankenhäusern in Deutschland

Entbindungen durch, das entspricht einem Anteil von 36,2 %. Im

Vorjahr lag der Anteil bei 36,6 %.



730 800 Kinder wurden im Jahr 2015 im Krankenhaus geboren, 24 626

(3,5 %) mehr als im Jahr 2014. Der Anteil der lebend geborenen Kinder

betrug in beiden Jahren 99,7 %.



Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mit

Tabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind im

Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.



Weitere Auskünfte gibt:



Ute Bölt, Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 07, www.destatis.de/kontakt







Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Telefon: (0611) 75-3444

E-Mail: presse(at)destatis.de



Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Statistisches Bundesamt

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1408163

Anzahl Zeichen: 2013

Kontakt-Informationen:

Firma: Statistisches Bundesamt

Stadt: Wiesbaden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung