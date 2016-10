Jörg Meuthen: Gegenwärtiges Rentensystem ist nicht mehr tragbar

(ots) - Zur Zukunft des deutschen Rentensystems erklärt der

AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen: "Zum Mut zur Wahrheit gehört auch

der Mut zur unangenehmen Wahrheit. Und die Wahrheit über unser

Rentensystem ist leider eine unangenehme und keine einfache: Hielten

wir am bestehenden Rentensystem fest, so wäre dieses nur durch eine

erhebliche Erhöhung des Renteneintrittsalters, eine weitere Absenkung

des Sicherungsniveaus und beträchtliche Erhöhungen der Beitragssätze

aufrecht zu erhalten. Das kann den Millionen von Beitragszahlern

nicht zugemutet werden.



Da die Kartellparteien jegliche Reform des Systems zum Schaden

insbesondere der heranwachsenden Generation seit Jahrzehnten auf die

lange Bank geschoben haben, arbeitet die AfD derzeit an einem

umfassenden Rentenreformprogramm. Dabei werden auch die erfolgreichen

Komponenten von Systemen anderer Länder, wie zum Beispiel der

Schweiz, zum Teil als Vorbild dienen. Es wird aber wenig helfen, ein

einziges Modell eins zu eins zu kopieren.



Ein Rentensozialismus derart, dass auch Selbstständige und Beamte

zwangsweise in das marode System der gesetzlichen Rentenversicherung

gezwungen werden, kann kein erfolgsversprechender Lösungsansatz sein.

Ein erfolgreiches Rentenkonzept muss stattdessen einen umfassenden

Ansatz haben und darf sich nicht allein auf das Drehen einzelner

Stellschrauben beschränken, sondern muss die Individualität und

Selbstverantwortung der Menschen in ihrer Altersvorsorgeplanung

stärken."







Datum: 05.10.2016 - 08:11

