Dem Körper Zeit geben - Bei Älteren dauert die Genesung länger: Geduld ist gefragt (FOTO)

Ob nach einer Grippe oder einer Blasenentzündung - Senioren müssen

sich Zeit geben, wieder richtig auf die Beine zu kommen. "Viele

ältere Patienten denken, nach ein paar Tagen müssten sie wieder fit

sein", sagt Hausarzt Dr. Hans Michael Mühlenfeld aus Bremen im

Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" und warnt vor falschen

Erwartungen: "Alle Organsysteme im Körper haben nun mal ihre Zeit auf

dem Buckel. Die Erholung dauert länger." Prof. Karl Gaßmann vom

Waldkrankenhaus Erlangen betont: "Um eine Infektion wirklich zu

überwinden, können schon mal sechs bis acht Wochen vergehen, mit oder

ohne Antibiotika." Der Geriater rät Älteren zu Geduld: "Überfordern

Sie sich nicht." Jedoch sollten Senioren auf keinem Fall zu viel im

Bett liegen, wie der Regensburger Altersmediziner Prof. Cornel Sieber

mahnt. Bei strikter Bettruhe verlieren Ältere schnell viel

Muskelmasse - laut Sieber "oft der Grund, warum eine langwierige

Grippe oder Entzündung in dauerhafter Gebrechlichkeit endet". Die

Erlanger Physiotherapeutin Nadja Greindl stellte eigens für den

"Senioren Ratgeber" ein sanftes Übungsprogramm zusammen, mit dem

Kranke nach langem Liegen wieder ihre Muskeln trainieren können:

Übungen im Liegen und im Sitzen an der Bettkannte, die im aktuellen

Heft anschaulich erklärt werden.



