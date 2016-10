Systematic baut Präsenz und Aktivitäten in China aus

Systematic, das Netzwerk für digitale Wettbewerbsfähigkeit,

eröffnet eine Niederlassung auf dem Campus des Beijing Institute of

Collaborative Innovation (BICI) in Peking und ruft in Hangzhou in

Zusammenarbeit mit der Aktienbörse von Zhejiang einen Investmentfonds

ins Leben.



Diese beiden Schritte haben eines zum Ziel: die Schaffung von

französisch-chinesischen Plattformen für Unterstützung und gemeinsame

Entwicklung, um französischen Start-ups, kleinen und

mittelständischen Unternehmen sowie ISEs dabei zu helfen, ihre

Innovationen im industriellen Maßstab zu entwickeln, damit diese

schnell den internationalen Markt erreichen.



In Folge der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen

Systematic Paris-Region und dem Beijing Institute of Collaborative

Innovation (BICI) am 8. Juli eröffnete das Netzwerk für

Wettbewerbsfähigkeit der Region Paris am 26. September eine

Niederlassung auf dem Campus des BICI in Peking. Von dieser

Niederlassung können die Mitglieder des Netzwerks Unterstützung für

Expansions- und Entwicklungsprojekte direkt aus China erhalten,

insbesondere durch den Aufbau enger Kontakte mit den BICI-Abteilungen

Forschung und Entwicklung, Business Acceleration und

Technologiekommerzialisierung.



Systematic arbeitet bereits seit 2015 mit dem BICI zusammen. Die

zwei Ökosysteme halten an gemeinsamen Prinzipien fest: die Förderung

kollaborativer Neuerungen, die Unterstützung von aufstrebenden

Unternehmen und die Entwicklung von Innovationsführern. Durch das

Vorhaben wird die Entstehung hochmoderner Innovationen und ihr

Übergang in einen industriellen Maßstab gefördert.



Die Eröffnung der Niederlassung in Peking hat Systematic



Paris-Region und Optiva Darna eine Gelegenheit geboten,

Verkaufsaktivitäten und Investitionsverhandlungen für sieben der

Mitglieder von Systematic in die Wege zu leiten, und zwar mit CETSC,

einem großen chinesischen Industrieunternehmen, mit Capital Fortune

als Investitionsträger und mit CFLD, einem wichtiger Akteur für die

Entwicklung neuer Industriestädte in China.



Um das Wachstum französischer Systematic-Mitglieder in China

weiter zu fördern, wurde am 23. September auch ein Investmentfond in

Hangzhou eröffnet. Das OdZeiTi (Optiva Darna Zhejiang Europe

Technology Innovation Institute, Investment Management Co., Ltd.)

wird Projekte fördern, die von Teilnehmern der zwei Ökosysteme

geleitet werden und sich Themen wie die intelligente Stadt,

Transportinnovationen, Energieeffizienz und der Fabrik von morgen

widmen. Dies wird die Etablierung innovativer französischer

Technologieunternehmen im chinesischen Markt erleichtern.



"Heutzutage muss sich China einigen bedeutenden Herausforderungen

stellen, von der Energiewende über die industrielle Wende und

Urbanisierung bis hin zum Umbau des Binnenmarktes in Richtung einer

Wirtschaft mit mehr Innovationen, Dienstleistungen und

internationaler Zusammenarbeit. Das eröffnet erhebliche Chancen für

französische Akteure, die den gleichen Herausforderungen und

weltweiten Entwicklungsfragen gegenüberstehen. Die Aktivitäten von

Systematic in diesem Markt werden in Verbindung mit der Einrichtung

des neuen Investitionsfonds dabei helfen, den Export französischer

Innovationen zu kommerzialisieren, die für die Entwicklung von

Megastädten in China unerlässlich sind, und die Expansion unserer

Start-ups in China unterstützen", so Fadwa Sube, Vorstandsmitglied

von Systematic mit Verantwortlichkeit für internationale Themen sowie



Präsidentin von Optiva Darna und Mitbegründerin von OdZeiTi.



Das nächste Meeting findet im Rahmen des französisch-chinesischen

Gipfels am 31. Oktober statt, bei dem auch chinesische

Regierungsvertreter präsent sein werden. Es wird neue Möglichkeiten

für innovative französische kleine und mittelständische Unternehmen

eröffnen, Aufträge zu gewinnen und Investitionen von französischen

und chinesischen Investmentfonds sowie von anderen Akteuren aus der

Branche anzuziehen.



Über Systematic Paris-Region:

http://www.systematic-paris-region.org - (at)Pole_SYSTEMATIC

(https://twitter.com/Pole_SYSTEMATIC) | LinkedIn

(http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3188100)



Mit seiner Konzentration auf offene Innovation verbindet und

fördert Systematic, das Innovations- und Technologie-Netzwerk der

Region Paris, ein erstklassiges Ökosystem aus über 800 Mitgliedern.

Systematic vernetzt Interessenvertreter aus den Bereichen Software,

Digitaltechnik und Industrie und fördert digitale Projekte durch

gemeinsame Innovationen, KMU-Entwicklung, Vernetzung und Business

Sourcing in einer Reihe von Bereichen mit hohem Wachstumspotenzial:

Energie, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Transport,

Informationssysteme, Fabrik der Zukunft, digitale Stadt und

Sicherheit. Das Netzwerk unterstützt außerdem seine Mitglieder, seine

Region und seine Innovationsprojekte mit dem Ziel, sein Profil zu

verbessern und die Attraktivität des Großraums Paris und seines

Ökosystems zu steigern.



Über das Beijing Institute of Collaborative Innovation (BICI)



Das BICI wurde am 28. August 2014 nach einem Modell inspiriert vom

Innovation Education and Research Institute der Peking University

gegründet. Der Zusammenschluss von über 40 chinesischen Universitäten

gewährleistet die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen und

technologischen Innovationen von teilnehmenden Laboren in der Form

von industriellen Anwendungen. Das Institut bietet außerdem

Trainings- und Unterstützungsleistungen für ausländische Start-ups,

die in China Fuß fassen möchten. Neben dem Hauptsitz in Peking

unterhält das Institut Niederlassungen in Baotou, Nanjing, Hangzhou

und Shaoxing. Das BICI ist außerdem in den USA präsent und fördert

dort Start-ups in Silicon Valley.







