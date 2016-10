Elektromobilität: Elektroautos im umfassenden Check der AUTO ZEITUNG / Alle von der Bundesregierung förderungsfähigen Modelle im Überblick

(ots) - Das Thema Elektromobilität ist aktueller denn je

und spätestens mit Einführung der Kaufprämie durch die

Bundesregierung für viele Autofahrer interessant: Für reine

Elektroautos gibt es eine Prämie in Höhe von 4000 Euro und für

Hybrid-Fahrzeuge 3000 Euro für alle Modelle bis zu einem Kaufpreis

von 60.000 Euro. In der aktuellen Ausgabe veröffentlicht die AUTO

ZEITUNG ein umfassendes Special zum Thema und gibt dort einen

Überblick zur zukunftsorientierten Technologie. In einem

ausführlichen Überblick stellt die AUTO ZEITUNG alle für eine

Förderung in Frage kommenden Modelle mit deren Vor- und Nachteilen

vor. Dafür testete die AUTO ZEITUNG alle Modelle bis zu einem

Kaufpreis von 60.000 Euro auf ihre Stärken und Schwächen vor. Diese

Übersicht gibt zudem Aukunft über Systemleistung, Batteriekapazität

und Reichweite sowohl von reinen Elektroautos, als auch von

Plug-In-Hybrid-Modellen.



Fehlende Infrastruktur



Auf weiteren Seiten des Specials widmet sich die AUTO ZEITUNG dem

Problem der Infrastruktur von Ladestationen, die deutschlandweit

immer noch nicht ausreichend ausgebaut ist. So gibt es für E-Autos

lediglich 6.000 kostenpflichtige Ladestationen und nur ein Bruchteil

davon bietet eine Schnellladefunktion. Vorreiter Tesla bietet dagegen

ein ausgeklügeltes Netz von Superchargern entlang von Deutschlands

wichtigsten Autobahnen.



Spannungsgeladene Zukunft



Darüber hinaus stellt die AUTO ZEITUNG neue Zukunftstechnologien

auf dem Gebiet vor. So arbeitet beispielswiese VW im Rahmen eines

EU-Forschungsprojekts und mit weiteren internationalen Partnern an

Techniken rund ums Parken und Batterieaufladen. Hierbei muss sich der

Fahrer um nichts mehr selber kümmern: Dank intelligenter Lösungen

erfolgen sowohl das Einparken, als auch das Nachladen der Batterie

vollautomatisch. Weitere Innovationen gibt es außerdem auf den



Gebieten des induktiven Ladens, der Brennstoffzellen oder des

vollkommen CO2-neutralen Ladens der Batterie.



Hinweis für die Redaktionen: Das vollständige Special zu

Elektromobilität finden Sie in der aktuellen AUTO ZEITUNG (22/2016,

ET 5. Oktober). Eine aktuelle Cover-Abbildung der AUTO ZEITUNG kann

angefordert werden unter katrin.hienzsch(at)bauermedia.com. Die

Veröffentlichung ist in Auszügen bei Nennung der Quelle "AUTO

ZEITUNG" honorarfrei.







Datum: 05.10.2016 - 08:30

