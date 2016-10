Testurteil "gut" und "Sieger Preis/Leistung":

Dirt Devil Staubsaugerüberzeugen in mehreren Testfeldern.

Dirt Devil Erfolgstrio - Infinity VT9, Rebel 24HE und Rebel 74HFC.

(firmenpresse) - Neuss, Oktober 2016 - Die Fachzeitschrift Haus & Garten Test führte in ihrer Ausgabe 5/2016 einen großen Vergleichstest mit 18 Bodenstaubsaugern durch, darunter auch drei Modelle von Dirt Devil. Ob mit oder ohne Staubbeutel überzeugten alle Dirt Devil-Staubsauger jeweils mit dem Testurteil "gut". Wieder einmal demonstrierten die Testkandidaten des Neusser Reinigungs- und Bodenpflegespezialisten ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Dar-über hinaus zeigen die aktuellen Testergebnisse, dass Bodenstaubsauger mit innovativem Design, hoher Qualität und einfacher Bedienung zum leistbaren Preis ein Markenzeichen von Dirt Devil sind.



In der Kategorie Beutellose Staubsauger bis 150 EUR Marktpreis nahm Haus & Garten Test gleich zwei Dirt Devil Modelle unter die Lupe. Mit dem Testurteil gut und der Endnote 1,9 sicherte sich der Dirt Devil Rebel 24 HE die Auszeichnung "Sieger Preis/Leistung". Beim Fazit der Tester lässt sich eine Prise Faszination nicht leugnen: "Vor wenigen Jahren war ein so kompakter und preiswerter Staubsauger wie der 24HE eine Utopie, selbst beim Betriebsgeräusch fällt er nicht störend auf und liegt deutlich unter dem Pegel der Lärmmacher der Vergangenheit."



Eine überzeugende Vorstellung im Test lieferte auch der Dirt Devil Infinity VT9. Diesem beutellosen Bodenstaubsauger gelangen gleich drei Bestmarken im Testfeld: Bester bei der Partikelaufnahme vom Teppich mit der Note 1,7, Bester bei der Partikelaufnahme von Wänden mit der Note 1,8 und Bester Staubsauger bei Entleeren/Reinigung mit der hervorragenden Benotung von 1,3. Dies brachte dem Dirt Devil Infinity VT9 insgesamt das Testurteil: gut mit der Endnote 1,7. "Optisch dank Carbon-Look natürlich ein Blickfang zeichnet der VT9 bei der Funktion ein rundum gelungenes Bild. Auch die Entleerung und Reinigung des Staubcontainers ist einfach, ebenso die Filterzugänglichkeit", stellen die Tester von Haus & Garten Test fest.



Dass Dirt Devil auch die traditionelle Staubsaugertechnik beherrscht, zeigt das Ergebnis in der Kategorie der Boden-Beutelstaubsauger bis 150 EUR Marktpreis von Haus & Garten Test. Hier wurde der Dirt Devil Rebel 74HFC auf den Prüfstand gestellt. Und auch für diesen "Rebellen" der Marke Dirt Devil hieß es am Ende: Testurteil gut mit der Gesamtnote 1,8. Das Fazit der Tester lautet: "Besonders die schmale, ja fast zierliche Hartbodendüse überzeugte im Test, zusammen mit dem einfach zu lenkenden und führenden Staubsauger ermöglicht sie sogar mit nur halber Saugleistung immer noch sehr gute Staubaufnahmeergebnisse."





Royal Appliance International GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des TTI Konzerns (TechTronic Industries Co.Ltd.) und verantwortlich für die Vermarktung der Marken Dirt Devil und VAX auf dem europäischen Markt. TTI ist fokussiert auf die Bereiche Elektrowerkzeuge und Bodenpflege. 2013 erwirtschaftete die TTI Gruppe weltweit einen Umsatz von 4,3 Milliarden USD.

