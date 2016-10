Oro Inc. verkündet die Veröffentlichung des cloudbasierten CRM

OroCRM Enterprise Cloud ist jetzt als kostenlose Testversion verfügbar

(firmenpresse) - Oro Inc. kündigt die Veröffentlichung seiner neuen cloudbasierten Version von OroCRM Enterprise an, auch bekannt als OroCRM Enterprise Cloud. Mit denselben Eigenschaften wie die revolutionäre OroCRM Enterprise-Lösung und samt dem Komfort und den Einsparungen eines SaaS-Angebots, ist OroCRM Enterprise Cloud das flexibelste cloudbasierte CRM auf dem Markt.



Zusätzlich bietet Oro eine 30-tägige Testversion des OroCRM Enterprise Cloud-Angebots, damit Firmen das Produkt mit ihren eigenen Kundendaten vor dem Kauf testen können.



Ohne Kompromiss in der Flexibilität und den Funktionen zu machen, ist OroCRM Enterprise Cloud genauso leistungsfähig wie die On-Premise-Version und bietet Kunden eine attraktive Option, da es Investitionen in Hosting, Wartung, Sicherheit, Updrades und andere Infrastrukturkosten beseitigt. Um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen, ist ein vollständiger Kunden- und Partnersupport im Angebot enthalten. Darüber hinaus kann OroCRM Enterprise Cloud genauso umfassend wie OroCRM Enterprise personalisiert werden.



Sowohl die On-Premise-, als auch die Cloud-Angebote enthalten alle traditionellen CRM-Funktionen, wie Lead- und Opportunity-Management, fortschrittliches Kunden- und Kontaktmanagement, ein leistungsstarkes, einfach zu benutzendes Dashboard, ausführliche Berichterstattung und Analysen, sowie personalisierbare Arbeitsabläufe, die Unternehmen helfen, ihre Effizienz zu steigern. OroCRM Enterprise Cloud bietet Unternehmen eine echte 360-Grad-Sicht des Kunden, um überragenden Kundenservice, optimierte Marketingkampagnen und wachsende Verkäufe zu ermöglichen und eignet sich hervorragend für Multi-Channel-Organisationen.



„Die OroCRM Enterprise Cloud-Testversion erlaubt mehr Unternehmen und Firmen, unsere leistungsstarke CRM-Lösung einfach auszuprobieren,“ so Yoav Kutner, der Oro-CEO und Mitgründer. „Die Möglichkeit, OroCRM auszuprobieren und die Einfachheit der Inbetriebnahme, erlaubt Firmen, sich auf die Erstellung des CRM zu konzentrieren und ihr Sales- und Marketingteam erfolgreich zu machen, ohne einen Ingenieur einstellen zu müssen, der das Programm betreibt.“





Wer Interesse hat, sich für die kostenlose, 30-tägige Testversion anzumelden, kann mit einem Klick auf die Unternehmenswebseite beginnen.





http://www.orocrm.com/start-free-trial



Über Oro Inc.

Oro, Inc. wurde im Jahr 2012 von Branchenführern in der Entwicklung von Open-Source-Business-Anwendungen gegründet. Das Unternehmen steht hinter einem Paket von Produkten wie OroCRM, OroCommerce und OroPlatform. Vor der Oro-Gründung hat das Gründer- und Führungsteam Magento zu weltweitem Erfolg verholfen und hat eine umfangreiche Geschichte in der E-Commerce-Technologie.

Das Oro-Gründerteam besteht aus Yoav Kutner, Mitbegründer und ehemaliger CTO von Magento, Jary Carter, ehemaliger VP Sales und Channel von Magento und Dima Soroka, ehemaliger leitender Architekt von Magento. Roy Rubin, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Magento, hat sich dem Team von Oro ebenfalls als Berater angeschlossen. Durch die langjährige Erfahrung im Commerce und CRM verspricht Oro, innovative Lösungen zu liefern, die Kundenerlebnisse auf ein neues Niveau heben werden.

Oro Inc.

