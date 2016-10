Zum guten Ruf mit Personal Branding

Wie Versicherungsberater bei Kunden punkten, bevor es einen persönlichen Kontakt gibt, weißBen Schulz

Wie Versicherungsberater bei Kunden punkten, weißBen Schulz

(firmenpresse) - Der Ruf des Versicherungsberaters ist in weiten Teilen durchwachsen. Dass man "nur von denen über den Tisch gezogen wird", ist dabei noch das mildeste Vorurteil. "Gegen solche Vorurteile muss sich ein Versicherungsberater durchsetzen", erzählt Ben Schulz. Als Experte für Personal Branding hilft er tagtäglich Einzelpersonen wie Unternehmen dabei, sich besser im Markt zu positionieren.



"Wer als Versicherungsberater sich selbst mit Personal Branding verkauft, kann vom ersten Kontakt an Vertrauen schaffen", so Schulz. Vertrauen ist das A und O einer Geschäftsbeziehung. Wer das bei einem potenziellen Kunden erreicht, hat schon die halbe Miete. Mit Personal Branding können Versicherungsberater sich als kompetent, zuverlässig und vertrauenswürdig positionieren. Das bietet einen enormen Vorteil in einem hart umkämpften Markt.



Außerdem erleichtert es den Kunden, einen Versicherungsberater zu finden, der zu ihnen passt und mit dem sie sich verstehen. Die Welt der Versicherungsberater sieht für Kunden nämlich so aus wie ein buntes Bällebad. "Es passiert, was passieren muss: Weil es keinerlei Unterscheidungsmerkmale gibt, nehmen sie den oder die Erstbeste/n", erklärt Schulz. Dieses Zufallsprinzip wird unterbrochen, wenn Versicherungsberater sich mehr als Mensch statt als Ware zeigen.





Nähere Informationen unter www.personal-branding.werdewelt.info (https://personal-branding.werdewelt.info/versicherungsberater/)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.werdewelt.info



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Werdewelt, die Agentur für Personal Branding, schafft Klar.heit. Entwickeln Sie mit den Profis eine auf Sie zugeschnittene Positionierung und die passende Strategie. Die Klar.macher von werdewelt sorgen für die konsequente Umsetzung in der Marketingkommunikation. Aufbauend auf dem Positionierungstag füllen wir Ihre Personal Branding-Strategie mit Leben: Im Internet, in Printmedien, in der Presse, als Buch oder in Form von Online-Applikationen - crossmedial.



Was uns besonders macht? Wir vereinen die Kompetenz, Kreativität und Verlässlichkeit einer Marketingagentur mit Insiderkenntnissen und Erfahrung aus über 10 Jahren Personal Branding. Wir arbeiten mit Trainern, Beratern und Coaches sowie mit Speakern, Anwälten, Ärzten oder Musikern. Geschäftsführer und Autor Ben Schulz weiß: Erfolg braucht ein Gesicht! Denn ohne Personal Branding geht heute nichts mehr.



Wir machen Menschen zu Marken.

Dies ist eine Pressemitteilung von

werdewelt GmbH

PresseKontakt / Agentur:

werdewelt GmbH

Benjamin Schulz

Aarstraße 6

35756 Mittenaar-Bicken

info(at)werdewelt.info

+49 2772 5820-10

http://www.werdewelt.info



Datum: 05.10.2016 - 10:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1408235

Anzahl Zeichen: 1585

Kontakt-Informationen:

Firma: werdewelt GmbH

Ansprechpartner: Benjamin Schulz

Stadt: Mittenaar-Bicken

Telefon: +49 2772 5820-10





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung