Grüße aus – mit besonderen Weihnachtskarten & Glückwunschkarten

Weihnachtskarten-plus.de – Der Online-Shop für Firmen-Grußkarten und Weihnachtskarten mit neuem Sortiment

(firmenpresse) - Gilching, 05. Oktober 2016: Wer kennt sie nicht, die bunten Grußkarten am Kiosk im Urlaubsort mit Grüßen aus München/Hamburg/Wien/Zürich und so weiter. Im Privatsektor längst etabliert, ist dies nun auch für Ihr Unternehmen möglich.



Zahlreiche Firmen werden direkt mit ihrem Unternehmensstandort in Verbindung gebracht und nutzen diesen in der Kundenkommunikation. Nicht umsonst schreiben Unternehmen am Ende ihrer Nachricht einen „sonnigen Gruß aus MUSTERSTADT“. Sie möchten sich als einzelne Filiale bei Kunden in Erinnerung rufen? Dann versenden Sie jetzt Karten, in denen Ihr Unternehmensstandort unmittelbar mit einbezogen wird.



Mit den neuen Weihnachts- und Glückwunschkarten „Grüße aus …“ von weihnachtskarten-plus.de sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Firmenname, Slogan oder Logo direkt auf der Weihnachts- oder Grußkarte? Kein Problem! Ebenso wie Stadt, Stadtteil, Region oder Gemeinde und sogar komplett individuelle Texte.



Sie wollen Ihren Unternehmensstandort bekannter machen? Dann sind diese außergewöhnlichen Weihnachts- und Grußkarten die perfekte Möglichkeit, dies zu verwirklichen und sich so im Gedächtnis Ihrer Kunden oder Partner zu etablieren. Vielleicht haben Sie einen sehr außergewöhnlichen Unternehmensstandort oder Ihr Firmensitz ist durch eine regionale Spezialität bekannt? Dann verbinden Sie doch Ihre besonderen Grüße mit einem Bild vom Standort oder der regionalen Besonderheit! So bringen Sie etwas Farbe ins meist eher nüchterne Geschäftsleben – und die Erinnerung an Ihren Gruß ist garantiert.



Im neuen Onlineshop von weihnachtskarten-plus.de hilft Ihnen der Karten-Konfigurator, einfach und schnell eine professionelle und individuelle Gruß- oder Weihnachtskarte zu kreieren. Viele Vorlagen erleichtern Ihnen das Gestalten Ihrer professionellen und außergewöhnlichen Weihnachts- oder Grußkarte, besonders wenn es schnell gehen muss. Durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten ist es möglich, sowohl auf der Außen- als auch Innenseite einfach und individuell einzelne Elemente auszutauschen oder hinzuzufügen. So gestalten Sie eine einzigartige Weihnachts- oder Grußkarte ganz nach Ihren Vorstellungen.





Seien Sie einer der Ersten, der diese besonderen und sehr individuellen Weihnachts- und Glückwunschkarten einsetzt. Heben Sie sich von anderen ab und zeigen Ihren Kunden oder Partnern Ihre besondere Wertschätzung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.weihnachtskarten-plus.de/gruesse-aus/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

In Gilching vor den Toren Münchens startete im Jahr 2010 WEIHNACHTSkarten-plus mit seinem neuen Digitaldruck-Onlineshop. Seitdem haben wir uns stetig verbessert und bieten unseren Kunden aus Industrie, Behörden und Handel ein umfangreiches Angebot an Weihnachtskarten und Grußkarten. Als Karten-Spezialist liefern wir ein Komplettprogramm, das nahezu alle Bereiche abdeckt, die im Geschäftsleben verlangt werden. Wir bieten in unserem Onlineshop einen konkurrenzlos günstigen Farbdruck an - teilweise sogar auf allen 4 Seiten der Karte. Der Digitaldruck bietet hier ganz neue kreative Möglichkeiten für Ihren Firmeneindruck

Dies ist eine Pressemitteilung von

WEIHNACHTSkarten-plus - Litei Verlag GmbH & Co. KG

Leseranfragen:





PresseKontakt / Agentur:

WEIHNACHTSkarten-plus

Litei Verlag GmbH & Co. KG

Herr Franz Lissek

Landsberger Str. 77

82205 Gilching

Tel: +49-8105-3763 1630

Fax: +49-8105-3763 1096

presse(at)weihnachtskarten-plus.de

Website: http://www.weihnachtskarten-plus.de

Facebook: https://www.facebook.com/weihnachtskarten.plus

Google+: https://plus.google.com/105841019498247161841

Pinterest: https://de.pinterest.com/weihnachtskarte/

Twitter: https://twitter.com/WNplus

Blog: http://grusskartenplus.de/



Datum: 05.10.2016 - 10:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1408241

Anzahl Zeichen: 2547

Kontakt-Informationen:

Firma: WEIHNACHTSkarten-plus - Litei Verlag GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Herr F. Lissek

Stadt: Gilching

Telefon: 08105-3763 1630



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 05.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 122 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung