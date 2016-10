Designertaschen von BFS: Fashionette hat neuen Logistikpartner

05.10.2016. Burgkunstadt. Der Online-Händler Fashionette hat mit BFS Baur Fulfillment Solutions einen neuen Logistikpartner gefunden. Der Lösungsanbieter ist für die gesamte logistische Abwicklung des Fashionette-Online-Shops verantwortlich.

Jede Fashionette-Bestellung wird im BFS-Logistikzentrum Weismain aufwändig verpackt.

(firmenpresse) - Das 2009 gegründete Start-Up, die Fashionette GmbH, hat es in wenigen Jahren zum meistbesuchten Online-Shop für Designertaschen in Deutschland geschafft. Das junge Unternehmen war für die Logistik auf der Suche nach einem Partner, mit dem dieses Wachstum weiterhin realisiert werden kann und hat hierfür den passenden Lösungsanbieter gefunden. Ab 27.09.2016 übernimmt BFS Baur Fulfillment Solutions ganzheitlich alle logistischen Aufgaben von Wareneingang über Kommissionierung bis hin zum Warenausgang und der Retourenbearbeitung. Um dies abbilden zu können, wird Fashionette auf dem BFS-eigenen Lagerverwaltungssystem abgewickelt. Fashionette und BFS haben einen 5-Jahresvertrag geschlossen.



„Während des Auswahlverfahrens konnte uns BFS von den hohen Standards bezüglich Abwicklung und Qualität überzeugen. Das hat uns begeistert!“, begründet Fashionette-Geschäftsführer Ronald Reschke seine Entscheidung. „Ein gemeinsames Projektteam hat in fünf Monaten die Vorbereitungs- und Umzugsarbeiten geleistet. Wir haben einen neuen Partner gefunden, der den Fokus ebenso sehr auf unsere Kunden legt wie wir selbst.“, ergänzt er.



Gerade der Online-Handel muss ein emotionales Kauferlebnis bieten, um Endkundenzufriedenheit zu garantieren. Dafür sorgt BFS beispielsweise durch die händische Verpackung der Fashionette-Produkte mit Seidenpapier und Satinbandschleife. Dabei ist der Lösungsanbieter nicht nur für die Endkundenbestellungen aus Deutschland, sondern unter anderem auch für Bestellungen aus der Schweiz, Großbritannien und Frankreich der neue Logistikpartner.

Friedrich-Georg Lischke, Geschäftsführer von BFS Baur Fulfillment Solutions, erklärt: „Um Fashionette beim weiteren Wachstum zu begleiten und zu unterstützen, haben wir eine passgenaue Lösung etabliert, die auf den individuellen Anforderungen von Fashionette basiert. Das gesamte BFS-Team freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Kunden!“





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.baur-fs.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Fashionette:



Fashionette wurde 2009 von Dr. Sebastian Siebert, Dr. Fabio Labriola und Ronald Reschke gegründet, seit 2013 ergänzt Frank Bütefür die Geschäftsführung. Mit einem Sortiment von mehr als 5000 Artikeln und über 100 unterschiedlichen Marken, lässt Fashionette keine (Handtaschen)Wünsche offen. Sowohl exklusive Luxuslabels, als auch angesagte Premiummarken und junge Designer, sind in dem Portfolio von Fashionette vertreten. Bei der Auswahl des Angebotes achten die professionellen Style Experten nicht nur auf die neuesten Trends sondern auch auf die Wünsche der Kunden – was das Produktsortiment so einzigartig macht. Bei Fashionette haben die Kunden nicht nur die Möglichkeit rund um die Uhr zu stöbern und zu shoppen, sie können neben dem Sofortkauf auch einen bequemen Rechnungs- oder Ratenkauf wählen.



Mehr über Fashionette erfahren Sie unter: www.fashionette.de.





Über BFS Baur Fulfillment Solutions:



BFS Baur Fulfillment Solutions ist der Spezialist für die gesamte Wertschöpfungskette im E-Commerce. Neben Beratung übernimmt das Dienstleistungsunternehmen für seine Auftraggeber die komplette Geschäftsabwicklung von der Bestellung über Auslieferung und Kundenservice bis zur Abrechnung. Fashion & Accessoires, Lifestyle sowie Wohnen und Einrichten stellen die Branchenschwerpunkte dar. Es ist für Kunden wie OTTO, s.Oliver, comma oder Liebeskind Berlin tätig – und natürlich auch für BAUR. Im Jahr 2004 wurde der Fulfillment-Spezialist als Mitglied der BAUR Gruppe gegründet und beschäftigt aktuell rund 1.500 Mitarbeiter an sechs Standorten in Oberfranken. Unternehmenssitz ist Burgkunstadt.



Mehr über BFS Baur Fulfillment Solutions erfahren Sie unter: www.baur-fs.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH

Leseranfragen:

BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH

Unternehmenskommunikation

Bahnhofstraße 10

96224 Burgkunstadt



Tel.: 09572 60 990 0

E-Mail: info(at)baur-fs.de

PresseKontakt / Agentur:

BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH

Unternehmenskommunikation

Bahnhofstraße 10

96224 Burgkunstadt



Tel.: 09572 60 990 0

E-Mail: info(at)baur-fs.de

Datum: 05.10.2016 - 10:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1408242

Anzahl Zeichen: 2203

Kontakt-Informationen:

Firma: BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 05.10.2016

Anmerkungen:



Belegexemplar erwünscht

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.