XXL-Belohnung für den Gast

Mit der Bonuskarte lässt sich ein beachtliches Guthaben aufbauen. Ab dem fünften Besuch sind es bereits 30 Minuten für noch mehr Spaß. Wer häufiger kommt, darf länger bleiben.

(firmenpresse) - Stress kostet unglaublich viel Energie, führt zu einer inneren Anspannung und belastet die Lebensqualität in hohem Maß. Stress zu minimieren ist sicher die sinnvollste Lösungs- methode. Der gewünschte Stressabbau gelingt bei jeder der im Massagestudio angebotenen Massageformen in angenehmen und entspannenden Ambiente. The World of DReams steht für die sinnliche Art, Massagen mit lang andauernder Entspannung zu erleben. Bereits beim Entree spürt der Gast die besondere Atmosphäre, die den Alltag vergessen lässt und neue Visionen einblendet. Die ansprechende Raumausstattung zusammen mit einer natürlichen Freundlichkeit der Masseurinnen unterstützt den Gast dabei, sich völlig auf die Momente höchster Entspannung zu konzentrieren. Ein lohnender Deal, über den The World of Dreams informiert: Mit der regelmäßigen Massage gewinnt der Gast nicht nur angenehme Momente der Entspannung, er darf mit dem Bonusprogramm beim fünften Besuch 30 Minuten länger genießen.



Freie Auswahl mit Verlängerungsoption



Welcher Gast lässt sich nicht gerne von sanften Berührungen verwöhnen? Je nachdem, welches Körperteil im Massagestudio verwöhnt wird, darf der Massagedruck mehr oder weniger intensiv wirksam werden. Im Massagestudio in Erfurt gilt: Die Masseurin fragt den Gast, ob ihm der Massagedruck angenehm ist, da jeder Gast individuelle Empfindungen erleben möchte. Der gesamte Körper wird stets für ein unvergessliches Abenteuer des Gastes in die Behandlung einbezogen. Wohin die Reise dann im Detail geht, entscheidet der Gast. Mit sensiblen Streichungen entsteht bei den Massagen Körperwärme und es entwickelt sich eine gewünschte Geschmeidigkeit. Auch Frauen buchen gerne eine Massage, um den eigenen Körper noch besser kennenzulernen. Da kommt das Bonusangebot des Studios gerade zur rechten Zeit.



Verlängerungsoption mit der Bonuskarte für eine spannende Massage nach Wahl:

Informationen stellt das Massagestudio The World of Dreams aus Erfurt gerne jederzeit zur Verfügung.









