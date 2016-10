Sportgetränke individuell mischen und herstellen lassen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Individuell angepasste Sportgetränke für Läufer werden bei my-sportsdrink.com mithilfe eines Konfigurators spezifisch berechnet und auf die persönlichen Bedürfnisse optimiert



Als weltweit erster Anbieter ermöglicht my-sportsdrink.com Läufern die Erstellung individuell abgestimmter Sportgetränke. Mithilfe eines Konfigurators auf der Webseite kann jeder Läufer in sieben Schritten eine Sporternährungs-Rezeptur erstellt, die auf seine persönlichen Bedürfnisse optimiert ist.



Dabei werden Faktoren wie Laufstrecke und -leistung, körperliche Verfassung, Ernährungsweise und Unverträglichkeiten berücksichtigt. Nachdem der persönliche Nährstoff-Bedarf ermittelt wurde, werden dem Nutzer bis zu drei Produkte für vor, während und nach der sportlichen Belastung vorgeschlagen. Die Bestellungen gehen bei Apotheker Albrecht Binder und seinem Team ein, die in Ihrem Labor die Produkte mischen und dann direkt an die Sportler versenden.



Die Idee für my-sportsdrink.com stammt von Stefan Hahn, heutigem Geschäftsführer und begeistertem Sportler. Wie viele andere Läufer auch, suchte er nach einem optimalen Sportgetränk, das genau auf seinen Bedarf und seine Ziele zugeschnitten sein sollte. Allerdings musste er feststellen, dass es auf dem kommerziellen Markt kein passendes Produkt gab. Bei der Entwicklung der Produkte half unter anderem der Fachbereich Life Science Technologies der Hochschule Ostwestfalen-Lippe.



?Gerade beim Ausdauersport ist die optimale Nährstoffversorgung des Körpers besonders wichtig?, erklärt Stefan Hahn, Geschäftsführer der My Sportsdrink GmbH & Co. KG. Hahn weiter:



?Um vorzeitige Leistungseinbrüche zu verhindern, ist eine perfekt abgestimmte Mischung entscheidend. Genau aus diesem Grund haben wir unseren Konfigurator entwickelt.?



Die Sportgetränke von my-sportsdrink wenden sich an alle ernsthaften Sportler - vom Freizeitläufer bis hin zum Profisportler. Dabei wird ebenfalls professionelle Beratung von my-sportsdrink.com angeboten: per Mail werden von Ernährungsexperten Fragen rund um die richtige Versorgung des Körpers beantwortet.





Weitere Infos und die Möglichkeit, direkt den Konfigurator zu nutzen, finden sich auf: http://www.my-sportsdrink.com/



Kontakt:



My Sportsdrink GmbH & Co. KG



Stefan Hahn



Pagendarmweg 7



33100 Paderborn



Fon: +49 52 51 / 68 11 3 -25



Mail: info(at)my-sportsdrink.com



Web: http://www.my-sportsdrink.com





Diese Pressemitteilung (http://www.mynewsdesk.com/de/fmpreuss/pressreleases/sportgetraenke-individuell-mischen-und-herstellen-lassen-1589998) wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Frank-Michael Preuss - Redaktionsbüro für Bild und Text (http://www.mynewsdesk.com/de/fmpreuss).



Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/p5hfys



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/sport/sportgetraenke-individuell-mischen-und-herstellen-lassen-27741





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/sport/sportgetraenke-individuell-mischen-und-herstellen-lassen-27741



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

-

Dies ist eine Pressemitteilung von

Frank-Michael Preuss - Redaktionsbüro für Bild und Text

PresseKontakt / Agentur:

Frank-Michael Preuss - Redaktionsbüro für Bild und Text

Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

info(at)fmpreuss.de

0511471637

http://shortpr.com/p5hfys



Datum: 05.10.2016 - 10:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1408274

Anzahl Zeichen: 3507

Kontakt-Informationen:

Firma: Frank-Michael Preuss - Redaktionsbüro für Bild und Text

Ansprechpartner: Frank-Michael Preuss

Stadt: Hannover

Telefon: 0511471637





Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung