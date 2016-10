Eurotherme Bad Schallerbach ist "Beste Therme Europas" - BILD

(ots) - Stuttgart/Bad Schallerbach. Im Rahmen der

weltweit größten Bäderfachmesse Interbad 2016 in Stuttgart erhielt

das Projekt "AusZeit - das Sauna-Bergdorf" in Bad Schallerbach von

einer internationalen Jury den "Professional Award" der "European

Waterpark Association" (EWA) verliehen.



Die EWA ist eine Vereinigung der besten Thermen, Freizeitbäder und

Wasserparks Europas und zeichnete im Rahmen der Messe Interbad das

beste Projekt des Jahres aus, dieser Preis geht 2016 an das

EurothermenResort Bad Schallerbach.



EWA-Vizepräsident Wolfgang Hermle hat in seiner Laudatio die

Jury-Begründung erläutert: "Das Sauna-Bergdorf AusZeit ist ein

Musterbeispiel eines gelungenen Relaunches einer bestehenden

Saunawelt zu einem hochmodernen Wellnessprodukt, das durch

professionelle Umsetzung, höchste Attraktivität, Angebotsvielfalt und

Wirtschaftlichkeit zu einem europäischen Musterbeispiel und würdigen

Sieger wurde".



Hocherfreut über die europäische Auszeichnung zeigen sich der

Aufsichtsratsvorsitzende der OÖ. Thermenholding Landeshauptmann Dr.

Josef Pühringer und Eurothermen-Geschäftsführer Gen.Dir. Markus

Achleitner, der den "EWA-Professional-Award" in Stuttgart persönlich

entgegennahm: "Auszeichnungen sind Bestätigung und Motivation

zugleich und vor allem ein großes DANKE an das große

Eurothermen-Team. Mit der Investition in die neue "AusZeit - das

Sauna-Bergdorf" - in Bad Schallerbach ist uns ein weiterer

Meilenstein am Erfolgsweg der Eurothermen gelungen. Die vielen

einzigartigen Highlights in dieser vollthematisierten Saunaanlage

haben sich am Markt bewährt und übertreffen alle Erwartungen - und

dass dies mit der höchsten Auszeichnung durch Fachexperten, dem

europäischen Thermen-Oscar gewürdigt wird, freut uns ganz besonders".



In die AusZeit wurden insgesamt rund 11 Mio. Euro investiert, die

neue Saunaanlage ging im Oktober letzten Jahres in Betrieb und hat



einen höchst erfolgreichen Start hingelegt, der sich in deutlichen

Steigerungen der Zutritts- und Umsatzzahlen von über 60 % ausdrückt.



Die Eurothermen sind mit rund 850 MitarbeiterInnen Oberösterreichs

größtes Tourismusunternehmen und starker Wirtschaftsmotor und

Impulsgeber der verschiedenen Regionen. Mit Innovationen, wie einem

eigenen Eurothermen-Shop in der neuen Plus-City Pasching oder der

Ende Oktober in Betrieb gehenden neuen Doppel-Rutsche "Die Krake" im

Schallerbacher Aquapulco sind die Eurothermen zum Trendsetter in der

Thermen- und Wellnessbranche geworden.



