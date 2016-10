Hertie-Innovationskolleg: Ideen für Europa gesucht

Wie kann das Zusammenleben in Europa besser

gelingen? Die Hertie-Stiftung beschreitet mit dem

Hertie-Innovationskolleg (HIK) neue Wege, um Lösungen für

gesellschaftliche Fragestellungen Deutschlands und seiner Einbindung

in Europa zu erarbeiten und umzusetzen. Das HIK unterstützt ein Jahr

lang "freie Denker" bei der Weiterentwicklung eigener Ideen und bei

der Umsetzung von Projekten. Ein monatliches Stipendium, die

Teilnahme an ausgewählten Executive Education Kursen an der Hertie

School of Governance in Berlin, Workshops und Beratung sollen die

zukünftigen Kollegiatinnen und Kollegiaten bei der Umsetzung ihrer

Ideen und Projekte unterstützen. Das Hertie-Innovationskolleg gibt

den Teilnehmern Raum und Zeit, um in einem internationalen,

interdisziplinären, intersektoralen und intergenerationellen Team zu

arbeiten. Bewerbungen können ab sofort bis 13. November 2016

eingereicht werden: www.bewerbung.hertie-innovationskolleg.de



"Wir fördern Ideen und Projekte unterschiedlicher Reifestadien",

so Projektleiter Michael Knoll. "Wichtig sind uns die

gesellschaftliche Relevanz, die Originalität und das

Innovationspotenzial der Bewerbungen. Die zukünftigen Kollegiatinnen

und Kollegiaten sollen relevante europa- und gesellschaftspolitische

Debatten anstoßen und mitgestalten. Im besten Fall entsteht ein

'Produkt' mit großer Wirkung und/oder Vorbildcharakter."



Projektvorschläge können aus einer Vielzahl von Disziplinen

kommen. Die Themenfelder des Hertie-Innovationskollegs sind:



- Zukunft des europäischen Zusammenlebens, insbesondere im

Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich

- Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenhalts, insbesondere im

Kontext von Migration und Integration

- Zukunft der Demokratie, insbesondere im Verhältnis zu den Medien

- Zukunft der Bildung, insbesondere im Kontext von benachteiligten



gesellschaftlichen Milieus

- Zukunft des Wohlstands in Europa, insbesondere in der

Weiterentwicklung europäischer Innovationsfähigkeit



Bewerber sollten sich durch unternehmerisch-initiatives Denken und

Handeln auszeichnen und müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung

oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium mitbringen. Die Teilnahme

am Innovationskolleg setzt die Bereitschaft voraus, sich Vollzeit dem

eigenen Projekt zu widmen. Auch gemeinnützige Vereine können sich mit

einem Projekt bewerben.



Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung ist eine der größten

weltanschaulich unabhängigen und unternehmerisch ungebundenen

Stiftungen in Deutschland. Sie wurde 1974 von den Erben des

Kaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufen und engagiert sich mit

ihren Mitarbeitenden und ihrem Vermögen in den Arbeitsgebieten

Neurowissenschaften, Gesellschaftliche Innovationen sowie Bildung.

Die Projekte und Initiativen der Stiftung leisten wissenschaftlich

basierte und praxisorientierte Beiträge zur Lösung drängender

Probleme unserer Gesellschaft. Sie haben sowohl zum Ziel, die

Qualität des öffentlichen Diskurses zu verbessern, als auch in der

Praxis modellhafte Lösungsansätze zu schaffen. Diese können und

sollen von anderen übernommen werden. Entsprechend fördert und

fordert die Hertie-Stiftung Eigeninitiative und Hilfe zur

Selbsthilfe.







übermittelt durch news aktuell



