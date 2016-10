Caledonia Mining Corporation Plc.: Produktion im 3. Quartal 2016 & Inbetriebnahme einer neuen Kugelmühle



(firmenpresse) - Caledonia Mining Corporation Plc.: Produktion im 3. Quartal 2016 & Inbetriebnahme einer neuen Kugelmühle



5. Oktober 2016: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen) (TSX: CAL, OTCQX: CALVF, AIM: CMCL) http://www.commodity-tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=296937 gibt für den Bereich der Goldproduktion in seinem Tochterunternehmen, dem Betrieb Blanket (Blanket) in Simbabwe, an dem Caledonia zu 49 % beteiligt ist, das Quartalsergebnis per 30. September 2016 (3. Quartal 2016 oder das Quartal) bekannt. Sämtliche Produktionszahlen werden auf Basis von 100 % angegeben und basieren auf Zahlenmaterial aus der Bergbauförderung. Sie sind daher Anpassungen im Rahmen der Endauswertung nach Verarbeitung unterworfen.



Während des Quartals wurden rund 13.430 Unzen Gold produziert, was einer Steigerung von 23 Prozent gegenüber der im 3. Quartal 2015 erzielten Goldproduktion (10.927 Unzen) sowie einer Steigerung von 7,4 Prozent gegenüber der Goldproduktion im 2. Quartal 2016 (12.509 Unzen) entspricht.



Caledonia ist auf gutem Weg, sein Produktionsziel von 50.000 Unzen für 2016 zu erreichen und arbeitet sich kontinuierlich an sein langfristiges Ziel von 80.000 Unzen bis zum Jahr 2012 heran.



Im Hinblick auf das laufende Investitionsprogramm im Betrieb Blanket freut sich Caledonia außerdem bekannt zu geben, dass hier eine neue Kugelmühle installiert wurde und das Inbetriebnahmeverfahren planmäßig verläuft. Mit der neuen Mühle wird der Tagesdurchsatz im Betrieb Blanket um 20 Prozent von derzeit 1.500 Tonnen auf 1.800 Tonnen täglich gesteigert und bietet für Blanket damit die Möglichkeit, die Zielvorgabe - eine Verdoppelung der Produktionsmenge 2015 auf 80.000 Unzen bis 2021 - tatsächlich zu erreichen.



Steve Curtis, Chief Executive Officer von Caledonia, nimmt zum Produktionsergebnis für das 3. Quartal 2016 und zur Errichtung der neuen Kugelmühle wie folgt Stellung:





Die Produktion im 3. Quartal entsprach den Erwartungen und zeigt, dass Caledonia und der Betrieb Blanket auf gutem Weg sind, unsere Produktionsvorgaben für 2016 einzuhalten.



Die im Quartal erzielte Produktionsmenge beinhaltet auch die Produktionsmenge aus höhergradigem Material, das unter dem Niveau von 750 Metern durch den Zugang über Nr. 6 Winze und einen weiteren erschlossenen Stollen gewonnen wurde. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Investitionen, die Caledonia in den vergangenen 18 Monaten zur Optimierung seiner Produktionsflexibilität und -kapazität getätigt hat, nun tatsächlich Früchte tragen und die Produktion unterhalb des Niveaus von 750 m laufend gesteigert werden kann.



Außerdem freuen wir uns, dass die neue, direkt in Simbabwe hergestellte Mühle mittlerweile installiert werden konnte und das Inbetriebnahmeverfahren planmäßig verläuft. Schließlich spielt diese Mühle bei der Steigerung unserer Produktion auf 80.000 Unzen in den nächsten vier Jahren eine wesentliche Rolle.



Über Caledonia Mining



Nach der Umsetzung der Indigenisierung in Simbabwe ist Caledonias primäres Aktivum eine 49 %-Beteiligung an einer aktiven Goldmine in Simbabwe (Blanket). Caledonias Aktien notieren in Kanada an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel CAL, am Londoner AIM unter dem Kürzel CMCL sowie an der amerikanischen OTCQX unter dem Kürzel CALVF.



Zum 30. Juni 2016 belief sich Caledonias Netto-Barguthaben auf 10,6 Millionen US-Dollar. Geplant ist, die Produktionsmenge bei Blanket von 42.800 Unzen im Jahr 2015 auf rund 80.000 Unzen im Jahr 2021 zu steigern. Im Jahr 2016 liegt das Produktionsziel für Blanket bei rund 50.000 Unzen. Caledonia wird das Quartalsergebnis per 30. September 2016 voraussichtlich am 14. November 2016 veröffentlichen.



Weitere Informationen erhalten Sie über:





Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Tel: +44 1534 679 802

marklearmonth(at)caledoniamining.com-



WH Ireland

Adrian Hadden/Nick Prowting

Tel: +44 20 7220 1751

-



Tel: +44 759 078 1139



Blytheweigh

Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray

Tel: +44 20 7138 3204



Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info(at)resource-capital.ch

www.resource-capital.ch





Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen



Informationen und Statements in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der gültigen Wertpapiergesetze. Sie enthalten Risiken und Unsicherheiten, die sich unter anderem auf Caledonias gegenwärtige Erwartungen Absichten, Pläne und Ansichten beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie erwarten, glauben, annehmen, Zielsetzung, Plan, Ziel, beabsichtigen, schätzen, können, sollen, mögen und werden oder an Negativformen dieser Ausdrücke bzw. an ähnlichen Begriffen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Ansichten, Pläne, Zielsetzungen, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hindeuten, zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind u.a.: Produktionsvorgaben, Schätzungen der zukünftigen/geplanten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitvorgaben hinsichtlich weiterer Explorationen, Bohrungen und Erschließungsarbeiten. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren teilweise auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als unrichtig erweisen könnten. Dies könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren und Annahmen beinhalten - ohne Einschränkung darauf - auch: das Unvermögen, eine Ressourcen- und Vorratsschätzung zu erstellen; den Gehalt und Gewinnungsgrad des abgebauten Erzes gegenüber den Schätzungen; den Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme; die Zuverlässigkeit von Bohrungen, Probenahmen und Analysedaten; Annahmen zur Ungenauigkeit des repräsentativen Charakters der Mineralisierung; den Erfolg der geplanten metallurgischen Untersuchungen; erhebliche Unterschiede zwischen Kapital- und Betriebskosten und deren Schätzungen; Verzögerungen beim Erhalt der notwendigen Regierungs-, Umwelt- oder anderweitigen Projektgenehmigungen oder deren Nichterhalt; Inflation; Änderungen der Wechselkurse; Schwankungen bei den Rohstoffpreisen; Verzögerungen bei der Projekterschließung sowie andere Faktoren.



Potenzielle Aktionäre und interessierte Anleger sollten bedenken, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem: Risiken hinsichtlich der Ungenauigkeit der Mineralvorrats- und Mineralressourcenschätzungen; Schwankungen des Goldpreises; Risiken und Gefahren in Verbindung mit der Mineralexploration, der Erschließung und dem Bergbau; Risiken hinsichtlich der Kreditwürdigkeit oder der Finanzlage der Zulieferer, der Veredlungsbetriebe und anderer Parteien, die mit dem Unternehmen in Geschäftsbeziehung stehen; kein (ausreichender) Versicherungsschutz zur Deckung der Risiken und Gefahren; Mitarbeiterbeziehungen; Beziehungen zu und Forderungen von Kommunen und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Verfügbarkeit und steigende Kosten für Personal und Ausrüstung; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung einschließlich der Risiken des Erhalts und der Sicherung von notwendigen Lizenzen und Genehmigungen; sinkender Mengen oder Erzgehalte der Mineralvorräte während des Abbaus; die globale Finanzlage; die aktuellen Ergebnisse der gegenwärtigen Explorationsaktivitäten; Änderungen der Endergebnisse von Wirtschaftlichkeitsgutachten und Projektparametern, um unerwartete Wirtschaftsfaktoren und andere Faktoren zu berücksichtigen; Risiken von gestiegenen Kapital- und Betriebskosten; Umwelt-, Sicherheits- oder Behördenrisiken; Enteignung; der Besitzanspruch des Unternehmens auf die Liegenschaften einschließlich deren Besitz; Zunahme des Wettbewerbs in der Bergbaubranche um Liegenschaften, Gerätschaften, qualifiziertes Personal und deren Kosten; Risiken hinsichtlich der Unsicherheit der zeitlichen Planung der Ereignisse einschließlich Steigerung der geplanten Produktionsrate und Währungsschwankungen. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Von Natur aus beinhalten zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche - sowohl allgemeine als auch spezifische - Annahmen, typische Risiken und Unsicherheiten, die dazu beitragen können, dass Prognosen, Vorhersagen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten. Caledonia ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aufgrund anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, außer dies wird gesetzlich gefordert.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







Dies ist eine Pressemitteilung von

Caledonia Mining Corporation

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).





Datum: 05.10.2016 - 11:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1408284

Anzahl Zeichen: 10757

Kontakt-Informationen:

Firma: Caledonia Mining Corporation

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung