Frauen sind von Nachrichten genervter als Männer

Frauen haben nach Nachrichtenkonsum häufig schlechte Laune. Das ergab

eine Umfrage, die die ARD.ZDF medienakademie zusammen mit dem

Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung durchgeführt

hat.



In einer Befragung von 126 Teilnehmern im Alter von 18 bis 82 Jahren

haben sich die Frauen für eine konstruktivere Berichterstattung

ausgesprochen. Die Online-Befragung erfasst überwiegend Menschen mit

einem höheren Bildungsabschluss. Demzufolge geben 70 Prozent aller

Befragten einen täglichen Nachrichtenkonsum an. Doch die genauere

Betrachtung überrascht: Während 89 Prozent der Männer tägliche

Nachrichtenjunkies sind, widmet sich nur knapp die Hälfte aller

Frauen täglich den Nachrichten.



"Uns ist bewusst, dass diese Erhebung nicht repräsentativ ist,

dennoch zeigen die Zahlen und die Freikommentare, das speziell Frauen

mit der Berichterstattung unzufrieden sind und sie daher meiden",

erläutert Martina Lenk, Geschäftsbereichsleiterin Programm und

Gestaltung an der ARD.ZDF medienakademie.



Denn auf die Frage, wie sich die Probanden nach dem Nachrichtenkonsum

fühlen, gaben 62 Prozent der weiblichen Teilnehmerinnen an, dass sie

sich nach den Nachrichten nicht gut fühlten und bedrückt sind. Das

verhält sich bei den Männern anders: Sie fühlen sich nach den

Nachrichten informiert und eher neutral.



Die Teilnehmer fordern in den Freikommentaren von den Journalisten

mehr Hintergrund und Einbettung der Nachricht in den Kontext,

umfassende Recherche und konstruktive, lösungsorientierte Elemente.

"Wir haben diese Befragung vor dem Hintergrund des konstruktiven

Journalismus gemacht, waren aber über das Gender-Ergebnis

überrascht", so Lenk.



Wer sich weiterführend zum Thema des konstruktiven Journalismus

informieren will, trifft am 7. November 2016 in Hannover alle

internationalen und nationalen Protagonisten dieser Strömung auf dem



Journalismusforum 2016 zum Thema "Konstruktiver Journalismus - für

mehr Quoten- und Auflagenerfolg". Weitere Informationen:

www.journalismusforum.de



Die ARD.ZDF medienakademie gehört zu den größten Bildungsanbietern im

DACH-Raum für Medienschaffende. An den Standorten in Nürnberg und

Hannover finden pro Jahr 2.100 Seminare zu über 500 Themen statt.







