Dresden auf Expo Real: für Investoren attraktiver und innovativer Immobilien- und Technologiestandort mit Wachstumsraten

(ots) - Organische Solarzellen und Carbonbeton aus Dresden

sind Bautrends der Zukunft / Erstes Carbonbeton-Haus der Welt wird in

Dresden gebaut / Bauboom und historisch niedriger Leerstand

versprechen Potenziale



Auf der diesjährigen ExpoReal präsentiert sich Dresden als

interessanter Standort für nationale und internationale

Immobilieninvestoren. "Unsere Partner und wir sind mit zahlreichen

Immobilienprojekten auf der Messe. Dresden gehört zu den deutschen

Top-Standorten für Immobilien, mit stabilen jährlichen

Wachstumsraten", erklärt Raoul Schmidt-Lamontain, Dresdner

Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr. Auch für die

Zukunft verspricht Dresden, interessant für Investoren zu bleiben

"Aktuell liegt der Bedarf bei 2.500 Wohnungen pro Jahr", so der

Bürgermeister weiter. Der Bedarf bestehe vor allem für bezahlbaren

Wohnraum. Sachsens Landesregierung hat hierfür ein umfangreiches

Förderprogramm angekündigt.- Mittel, die auch Investoren für

nachhaltige Investitionen in bezahlbaren Wohnraum in Sachsens

Landeshauptstadt zur Verfügung stehen." Das seit über 15 Jahre

anhaltende Bevölkerungswachstum (plus mehr als 70.000 Einwohner) und

zu erwartender weiterer Zuwachs - plus 40.000 Einwohnen in den

nächsten Jahren - sorgt bereits jetzt für einen erheblichen Bedarf an

zusätzlichen Wohnungen in Dresden.



Technologien für das Bauen von morgen kommen aus Dresden



Hinzu kommt, dass Dresden nicht nur ein wachsender

Investitionsstandort ist, sondern auch einer der weltweit führenden

Standorte und Forschungszentrum für neue Bautechnologien wie z.B.

Carbonbeton ist. Ein in Dresden gegründetes und vom Bundesministerium

für Bildung und Forschung mit bis zu 45 Mio. Euro geförderten

Forschungsprojekt ist einer von insgesamt drei Nominierten für den

wichtigsten Wissenschaftspreis in Deutschland - den Deutschen



Zukunftspreis des Bundespräsidenten Über 145 Partner aus Wirtschaft,

Wissenschaft und Verbänden forschen an einem neuen Baustoff als

Ersatz für den korrossionsanfälligen Stahlbeton. Ihnen ist es

gelungen, eine korrosionsbeständige und ressourcensparende

Alternative zum herkömmlichen Stahlbeton zu entwickeln.



