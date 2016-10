Tech-Journalist und Autor Dan Lyons attackiert Start-up-Szene: "Das ist wie bei Scientology"

Berlin, 5. Oktober 2016 - Der US-Tech-Journalist und-Autor Dan

Lyons rechnet mit der Start-up-Szene ab. Manche dieser Firmen seien

"gar keine richtigen Firmen", sagte Lyons im Interview mit dem

Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 5/2016, EVT 6.

Oktober). "Sie sind Finanzprodukte. Eine kleine Lore, die man runter

in die Salzmine schickt und die gefüllt mit Geld wieder rauskommt -

nur aus diesem Grund gibt es diese Firmen."



Sein Urteil leitet Lyons aus seinen persönlichen Erfahrungen in

der Start-up-Szene ab, in der er selbst tätig war, nachdem er seinen

Job beim Nachrichtenmagazin Newsweek verloren hatte. In dieser Zeit

beobachtete er ein Phänomen, dass ihm zufolge auf eine Reihe

Start-ups zutrifft. "Du denkst Dir eine Geschichte aus, dass Du ein

großes Problem löst. Du suchst dir ein paar junge Typen, die so

aussehen, wie du dir die Leute bei einem Tech-Start-up vorstellst,

machst sie zu Gründern und erweckst den Eindruck, dass der Laden

wächst", behauptete Lyons, der ein Buch über seine Erlebnisse

geschrieben hat. "Das war ein Level von Zynismus, das weit über meine

Vorstellungskraft hinausging." Ihm sei klar geworden, dass das

Produkt bei manchem Start-up nicht die Software oder eine App ist.

"Das Produkt ist die Firma selbst. Am Ende bestand mein Job darin,

dazu beizutragen, eine Geschichte zu erfinden, die hilft, der Wall

Street Aktien anzudrehen."



Auch von einem Großteil seiner ehemaligen Kollegen hat Lyons eine

wenig schmeichelhafte Meinung. "Einerseits war es ein toller Ort mit

viel Energie. Doch je länger ich dabei war, desto klarer wurde mir,



dass es so ein Gruppending ist und ein wenig wie Gehirnwäsche",

erinnerte sich der Journalist im 'Business Punk'-Interview. "Es gab

diese ganzen wahren Gläubigen - das ist wie bei Scientology. Diese

Leute waren so unbedarft. Sie haben alles geglaubt, was man ihnen

erzählt hat. Vollkommen egal, was ihr Vorgesetzter ihnen erzählt hat,

selbst wenn er am Vortag das komplette Gegenteil behauptet hatte."







