Textnachrichten, Telefongespräche, Apps: Viele Studenten nutzen gemäß einer Ford-Studie ihr Smartphone am Steuer

- Bezüglich der Nutzung von Smartphones am Steuer bekommen

Universitäts-Studenten gemäß einer von Ford in Auftrag gegebenen

Studie sehr schlechte Noten



- Fast die Hälfte der Studienteilnehmer schreiben gelegentlich

Textnachrichten während der Fahrt, telefonieren oder beschäftigen

sich unterwegs sogar mit Apps



- Europaweit werden bis Ende 2016 mehr als 20.000 junge Autofahrer

im Alter zwischen 18 und 24 Jahren an dem kostenlosen

Fahrsicherheitstraining "Vorfahrt für Deine Zukunft" teilgenommen

haben, das Ford speziell für die Ausbildung von Fahranfängern

zugeschnitten hat



Zahlreiche Studenten verwenden während der Fahrt ihre

Mobiltelefone. Darüber hinaus übertreten viele Studenten die

Geschwindigkeitsbegrenzung und eine beträchtliche Anzahl hat sich

bereits unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt. Dies ergab eine

von Ford in Auftrag gegebene Umfrage* unter jungen Europäern. Zu den

befragten Studienteilnehmern zählten unter anderem auch 2.313

Studenten und Schulabgängern. Von den Studenten gaben 43 Prozent zu,

unterwegs gelegentlich Textnachrichten zu versenden. 38 Prozent

nutzen Apps beim Autofahren und 36 Prozent nehmen Anrufe mit ihrem

Smartphone entgegen. Überdies verfügen 60 Prozent schon über

Erfahrung mit Tempoübertretungen und 13 Prozent mit Alkohol am

Steuer. Die Angaben von Schulabgängern sind ähnlich. 45 Prozent von

ihnen sind schon zu schnell gefahren, 41 Prozent nutzen manchmal ihr

Smartphone am Steuer, und 9 Prozent sind bereits unter

Alkoholeinfluss gefahren.



Autounfälle sind weltweit die häufigste Todesursache bei jungen

Menschen**. In Europa ist die Wahrscheinlichkeit, als junger Mensch

bei einem Unfall ums Leben zu kommen im Vergleich zum

Bevölkerungsdurchschnitt fast doppelt so hoch. Vor diesem Hintergrund

hat Ford bereits 2013 ein kostenloses Programm zur Gefahrenprävention



in Europa eingeführt, an dem bis Ende diesen Jahres schätzungsweise

mehr als 20.000 junge Autofahrer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren

aus 13 europäischen Ländern teilgenommen haben werden. In Deutschland

läuft das Fahrsicherheitstraining unter dem Titel "Vorfahrt für Deine

Zukunft", in anderen Ländern ist es als "Ford Driving Skills for Life

(DFSL)" bekannt. Ursprünglich stammt das Programm aus den USA.

Weltweit haben bislang mehr als 100.000 junge Fahrer an dem Training

teilgenommen.



"Die Universität ist ein großartiger Ort zum Lernen und viele

Menschen schließen dort Freundschaften fürs Leben. Wir wollen, dass

diese Freundschaften auch wirklich lange halten und bieten deshalb

unser kostenloses Trainingsprogramm an", sagte Jim Graham, Ford DSFL.

"Es ist für Studenten und junge Leute lebenswichtig, die Risiken beim

Autofahren zu kennen". Das Studium an der Universität kann sowohl in

sozialer als auch in akademischer Hinsicht eine anspruchsvolle Zeit

sein. Die Umfrage ergab, dass viele Studenten während der Fahrt auch

folgende Risiken eingehen:



- 48 Prozent sagten, sie würden gelegentlich mehr Freunde als

zulässig im Auto mitnehmen

- 75 Prozent fahren auch nach Nächten mit wenig oder gar keinem

Schlaf

- 28 Prozent sind bereits bei Personen im Auto mitgefahren, die

offensichtlich Alkohol getrunken hatten



Insgesamt waren bereits 30 Prozent der befragten Studenten in

einen Unfall verwickelt. Europaweit griffen Italiener während der

Fahrt am häufigsten zum Mobiltelefon (49 Prozent), Deutsche neigten

am ehesten zu Tempoübertretungen (70 Prozent), Studenten aus

Frankreich und Spanien fahren gemäß der Studie am häufigsten unter

Alkoholeinfluss (18 Prozent).



Beim kostenlosen Fahrsicherheitstraining "Vorfahrt für Deine

Zukunft" werden junge Autofahrer durch Experten geschult,

insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Unfallgefahren: Dazu

zählen neben der grundsätzlichen Gefahrenerkennung und dem

Fahrzeug-Handling vor allem die Geschwindigkeit, die räumliche

Einschätzung im Straßenverkehr sowie potenzielle Gefahren durch

Alkohol- oder Drogenkonsum sowie Ablenkung vom Verkehrsgeschehen, zum

Beispiel durch Handynutzung.



Videomaterial befindet sich hier:

https://www.youtube.com/watch?v=xUbLAECBD-k

https://youtu.be/6XmFdUqCcp0



* Die Studienergebnisse basieren auf einer Befragung von 6.500

jungen Europäern in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien

und Spanien im Juni 2016. Die Befragung wurde von Light GMI

durchgeführt, einem global operierenden Meinungsforschungsinstitut.

Mehr Infos unter: www.lightspeedgmi.com



** World Health Organisation Global Status Report On Road Safety

2015 and European Road Safety Observatory http://ots.de/dUBzx



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit

Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der

Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen

Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von

Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.







