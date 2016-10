90 Mio. Euro im Jackpot / Der goldenste Herbst aller Zeiten / Fragen an Andreas Kötter - Chairman von Eurojackpot (FOTO)

Die erste Oktober-Woche bringt gleich einen "goldenen Herbst" nach

Deutschland. Eine besondere Jahreszeit, die in diesem Jahr auch mit

einem besonderen Jackpot in Verbindung steht. Am kommenden Freitag,

dem 7. Oktober 2016 warten bei der staatlichen Lotterie Eurojackpot

90 Mio. Euro im Jackpot.



Andreas Kötter, Chairman von Eurojackpot beantwortet Fragen zum

Spannungsbogen der laufenden Jackpotphase.



Frage: Wie kommt es zu diesem riesigen Jackpot bei der Lotterie

Eurojackpot?



Andreas Kötter: Der Eurojackpot ist inzwischen auf die maximale

Größe von 90 Mio. Euro angewachsen. Da sich in den letzten neun

Ziehungen kein Gewinner in der Gewinnklasse 1 gefunden hat, steht der

Jackpot jetzt in dieser Größenordnung!



Frage: Kommt das häufiger vor?



Andreas Kötter: Die europäische Lotterie Eurojackpot gibt es jetzt

seit März 2012 und es ist erst das zweite Mal, dass der Jackpot auf

den Maximalbetrag ansteigt. Folglich schon eine außergewöhnliche

Gewinnkonstellation für unsere Spielteilnehmer. Im Mai 2015 war der

Jackpot schon mal bei dieser Größe und ging am Ende nach Tschechien.



Frage: Beim Eurojackpot machen insgesamt 17 europäische Länder

mit. Wie groß sind denn die Chancen, dass ein Deutscher den aktuellen

Rekord-Jackpot knackt?



Andreas Kötter: Das steht natürlich in den Sternen. Alle Tipper

haben die gleichen Chancen, unabhängig aus welchem Land sie kommen.

Jede Tippreihe hat schließlich die gleichhohe

Gewinnwahrscheinlichkeit. Aber Eurojackpot ist in Deutschland

inzwischen sehr beliebt und hat viele neue Fans. Allein in diesem

Jahr gab es bereits 12 deutsche Millionäre Dank der Lotterie

Eurojackpot.



Frage: Gab es dabei schon außergewöhnliche Ereignisse?



Andreas Kötter: Das Jahr 2016 war bisher eindeutig ein deutsches

"Eurojackpot-Jahr". Bereits zum Jahresstart gingen bei der Ziehung an



Neujahr 49,7 Mio. Euro nach Nordrhein-Westfalen. Zu Ostern toppte das

dann noch mal ein Tipper aus dem Rheinland und gewann 76,8 Mio. Euro.

Und bei der letzten großen Jackpotphase Ende Juli wurde ein Ehepaar

aus Hessen mit dem aktuellen deutschen Rekordgewinn von 84,8 Mio.

Euro beschenkt. Folglich würde es in das laufende Jahr passen, wenn

auch diese Jackpot-Phase von einem oder mehreren deutschen Tippern

beendet wird.



Frage: Mehrere Gewinner?



Andreas Kötter: Ja. Bei einem Jackpot wird die Gewinnausschüttung

durch die Anzahl der Gewinner in der jeweiligen Gewinnklasse geteilt.

Folglich sind theoretisch auch mehrere Gewinner in der Gewinnklasse 1

denkbar. Bemerkenswert ist allerdings, dass es dies bisher beim

Eurojackpot noch nicht gegeben hat. Der Jackpot in der Gewinnklasse 1

wurde ausschließlich von einem Tipper oder einer Tippgemeinschaft

getroffen.



Frage: Sie sprechen das Thema Tippgemeinschaften an. Das ist doch

bei einer Jackpotsumme von 90 Mio. Euro eine interessante

Spieloption.



Andreas Kötter: In unseren Annahmestellen erscheinen aktuell viele

Kunden, die für Spielgemeinschaften aus Sportvereinen, Büros oder für

den privaten Kegelclub oder die private Kartenrunde ihre Tipps auf

den Eurojackpot abgegeben. Bei 90 Mio. Euro bleibt ja auch für jeden

einzelnen noch genügend übrig. Für Tippgemeinschaften bieten wir

übrigens entsprechende Serviceformulare an. Diese sollte man nutzen.



Frage: Man spricht doch auch gerne im Oktober vom "Goldenen

Herbst". Welches Bild verbinden Sie in diesem Jahr damit?



Andreas Kötter: In unserer aktuellen Bildwelt zum 90 Mio.

Eurojackpot wachsen an den Bäumen keine Blätter mehr, sondern es

fallen 200 Euro Scheine zu Boden... Wenn auch nicht ganz ernst

gemeint. Mit diesem Bild soll die Dimension des 90 Mio. Eurojackpots

verdeutlicht werden. Wir wünschen allen Tippern viel Erfolg und einen

goldenen Herbst!







