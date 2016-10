Inselhüpfen Kykladen (Amorgos)

Inselhüpfen zu den "Perlen des Ägäis", den Kykladen. Eine Reise der etwas anderen Art, ganz individuell zusammen gestellt. Ein anderes Beispiel für eine der 21 bewohnten Inseln der Kykladen.

(firmenpresse) - Eine weiteres Beispiel für die Schönheit und Vielfältigkeit der Kykladen, ist die etwas abseits liegende Insel Amorgos, die größte Insel der „Kleinen Kykladen“. Amorgos bezaubert seine Besucher mit bergigen Landschaften, traditionellem Lebensstil und der für die Kykladen typischen Bauweise. Diese Insel hat eine große historische und religiöse Bedeutung. Die Hauptstadt der bezaubernden Insel ist Chora. Bemerkenswert sind die beeindruckenden Kirchen Agioi Pantes, die Kathedrale Vlissani, Agios Nikolaos und das Kloster Fotodoti Christou, welches nicht nur durch sein imponierendes historisches Schloss, sondern auch durch seine wundervolle archäologische Sammlung besticht. Von Chora aus in Richtung Kato Meria trifft man auf das beeindruckende byzantinische Kloster Panagia Chosoviotissa, welches in die Felswand hineingebaut wurde und eine wichtige historische und religiöse Bedeutung hat. Dort findet man besonders viele historische Reliquien von seltener Architektur. Wer die großartige Landschaft von einem besonders gutem Punkt aus sehen möchte, muss dafür 300 Stufen in kauf nehmen, die sich für dieses Landschaftspanoramer aber auf jeden Fall lohnen. Die malerische Bucht von Katapola, mit ihrer typischen Kykladen-Architektur, dem Hafen und den Fischerbooten, umfasst drei Orte: Katapola, Xylokeratidi und Rachidi. Besonderes Interesse wecken die überwältigen Kirchen Panagia Katapoliani und die byzantinische Kirche des Evangelismos, der imposanten Berg Mountoulia mit den Ruinen sowie der alte Staudamm und das wunderschöne Lefkes.



Dieses ist nur eine, der insgesamt 21 bewohnten, wunderschönenen Inseln der Kykladen, die auf griechenlandabc.de beim Inselhüpfen, entdeckt werden können. Das Inselhüpfen bietet Gästen die Möglichkeit, ausschließlich die Inseln die Interessant gefunden werden zu besuchen und einen Urlaub ganz nach ihren Wünschen zu gestalten.



Griechenlandabc.de ist eine Online-Reiseagentur, die seit 2009 Griechenlandreisen wie Inselhüpfen, Mitsegeln, Wandern und Pauschalreisen offeriert. Dimitrios Zachos – Dozent und Eigentümer von griechenlandabc.de – ist seit 1989 als Reiseberater für Griechenlandreisen tätig und bietet Reisen an, die nach den individuellen Wünschen der Kunden zusammengestellt und gemixt werden.





