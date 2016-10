FUXTEC bietet online Freischneider für professionellen und privaten Gebrauch

Die FUXTEC GmbH mit Sitz in Baden-Württemberg bietet in ihrem Internet-Versandhandel für Gartengeräte und Zubehör eine Auswahl an Motorsensen und Freischneidern in unterschiedlichen Ausführungen an.

(firmenpresse) - Das Sortiment reicht von Motorsensen für den professionellen Einsatz zum Mähen von größeren Grünflächen bis zum akkubetriebenen Freischneider zum Rasentrimmen für private Gärten. Der motorbetriebene Freischneider FX-MT152E von FUXTEC kann mit verschiedenen Aufsätzen als Sense, Heckenschere, Astschneider oder zur Rasenpflege genutzt werden. Der Rundgriff erleichtert das Arbeiten auf engem Raum. Die Zeitschrift Heimwerker Praxis bewertete das Preis-Leistungsverhältnis dieses Freischneiders in der Ausgabe 2/2015 mit gut bis sehr gut. Die FUXTEC FX-MS152 Motorsense mit Tragegurt besitzt einen Zweihandgriff. Ein zugehöriger Aufsatz mit Zahnblatt schneidet auch Sträucher und dünne Äste. Videos neben den Produktbeschreibungen erläutern online die Montage und den Betrieb der Geräte.



Die FUXTEC Freischneider werden mit Benzin betrieben, verfügen über einen leistungsstarken Zweitaktmotor und sind sehr leicht zu bedienen. In der Akkuversion führen wir auch den Redback E312D 40V welcher, als akkubetriebenen Freischneider das Sortiment ergänzt. Freischneider erhalten Sie bei FUXTEC schon ab 79? versandfrei.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: fuxtec.de/freischneider









http://www.fuxtec.de



Der clevere Gartenfreund handelt antizyklisch! Es ist eine einfache Regel, dass Gartengeräte, die im Herbst eingesetzt werden wie z.B. Laubsauger im Frühjahr billiger sind oder Schneeschaufeln im Sommer preisgünstiger. Auch wir handeln als leistungsstarker Anbieter von Gartengeräten wie z.B. Multitool & Motorsensen, Kettensägen, Heckenscheren, Erdlochbohrer, Laubsauger, Rasenmäher, Schneefräsen & Schneeschaufel, Stromerzeuger, Wasserschläuche, Schutzausrüstung, Forstgeräte und vieles mehr, nach diesem Prinzip. Dennoch bieten wir darüber hinaus auch ganzjährig unsere Gartengeräte zu äußerst günstigen Preisen an und dieses ohne Abstriche an die hervorragende Qualität zu machen. So überzeugen unsere Produkte in einschlägigen Garten- und Fachmagazinen vielfach durch ein souveränes Preis- / Leistungsverhältnis in zahlreichen Tests. Unsere Produkte sind durchdacht, werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht (z.B. durch stetiges Qualitätscontrolling während des Produktionsprozesses) und sind auf die Kundenwünsche ausgerichtet. Dieses gilt auch für das reichhaltiger Zubehör und Ersatzteile unserer Gartenartikel. Eine hauseigene Werkstatt für Wartungs- und Reparaturbedürfnisse ist genau so gegeben wie eine langfristige Ersatzteilversorgung.









FUXTEC GmbH

Hohenzollernring 103, 50672 Köln

