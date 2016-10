Wenn Hierarchie toxisch wirkt und Schweigen tötet

Folgen, egal was kommt (Bildquelle: @Fotolia)

(firmenpresse) - Wenn Hierarchie toxisch wirkt und Schweigen tötet



... dann fliegt eine ganze Cockpitcrew - samt Passagieren - sehenden Auges in den Tod. Das klingt unglaublich, ist aber leider traurige Wahrheit gewesen. So zum Beispiel 1978 die UAL 173, wie Jan U. Hagen in seinem Buch Fatale Fehler (http://www.springer.com/de/book/9783642389436) sehr spannend auf deutsch geschildert hat. (Dazu hier der NTSB-Untersuchungsbericht (http://lessonslearned.faa.gov/UAL173/AAR79-07.pdf)der USA-Luftfahrtbehörde.)



Es folgten viele Jahre Analyse und Forschung und dabei die Entwicklung des CRM (https://de.wikipedia.org/wiki/Crew_Resource_Management), des Crew-Resource-Managements für die Verkehrsluftfahrt. Aber auch die Unfallforschung in anderen Industriezweigen kommt zum selben Ergebnis: Toxische Hierarchie und tödliches Schweigen sind fast immer die Gründe für fatale Verluste.



Es sind auch die Ursachen, warum prosperierende Unternehmen auf einmal scheitern oder ganze Branchen um ihre Existenz fürchten müssen. Schauen wir dazu nur auf den Kaufhaus-, Verlags- und Bankensektor oder auf die großen Ex-Unternehmen der deutschen Unterhaltungselektronik.

In diesen Branchen war Geld über Jahrzehnte kein Problem, man konnte sich die besten Berater und Mitarbeiter leisten und ist gescheitert - oder kurz davor.



In diesen Fällen werden zwar keine Menschen getötet, aber es wird Menschen unnötiges Leid zugefügt. Sie verlieren ihren Arbeitspatz und geraten nicht selten in existentielle Krisen.



Ist das nötig? Wie lässt sich das ändern?

Versagen nicht alle Bemühungen der Führungskräfte- und Personalentwicklung sowie des Recruiting seit Jahren in diesem Punkt?



Warum braucht die z.B. die deutsche Bankenbranche nun schon fast zehn Jahre, ein neues Geschäftsmodell zu finden?

Warum folgen hochqualifizierte Mitarbeiter in leitender Funktion einem Konzernchef mit krimineller Energie, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen und schädigen dabei unter den Augen des Vorstandes und Aufsichtsrates einen Auto-Weltkonzern bis hin zur Existenzkrise. Gleiches gilt für ein großes deutsches Bankhaus?



Eine Diskussion darüber, sachlich, fundiert und nüchtern rege ich an dieser Stelle einmal an und bin gespannt auf Ihre Meinung.

Mir geht es dabei um die Ursachenforschung und nicht um Anklagen von Personen oder Unternehmen. Nur was man ursächlich versteht, kann man zukunftweisend verändern, das ist meine Überzeugung und ein wesentlicher Faktor für den unvergleichlichen Erfolg des

Crew-Resource-Management in der Luftfahrt.

Was denken Sie?





Führen - Kommunizieren - Entscheiden.

Seminare und Coaching im Cockpit eines original Airbus-A320-Simulators in Hamburg



Das Crew-Resource-Management (CRM)

im Verkehrsflugzeug ist das erfolgreichste Führungs- und Arbeitsmodell der Welt



Kommentare zur Pressemitteilung