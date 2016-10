Vorsicht Einbruch

(Bildquelle: Fotolia, Urheber: lassedesignen, #34023897)

(firmenpresse) - In jedem Haushalt gibt es wertvolle Gegenstände. Einige haben einen ideellen Wert, andere sind wertvoll für jedermann und eignen sich bestens als vielseitige und breit akzeptiertes Handelsgut. Wertgegenstände sollten immer sicher aufbewahrt werden. Zu verlockend ist diese Beute sonst für Spitzbuben, die in Häuser und Betriebe einbrechen und stehlen, was sie nur zu fassen bekommen.



Die Zahl der Einbrüche in Deutschland steigt kontinuierlich an. Allein 2015 kam es zu über 157.000 Einbrüchen, Tendenz wachsend. Immer raffinierte Methoden werden von den Einbrechern umgesetzt, um an die wertvollen Dinge ihrer Opfer zu kommen. Sicherheit ist daher sehr wichtig. Viele Häuser und Wohnungen haben ein Problem, denn die an Fenstern und Türen verbaute Sicherheitstechnik entspricht dem "Stand der 70er Jahre": Ein bündiges Zylinderschloss an der Haustür, Rollzapfenverschlüsse an den Fenstern. Ein geübter Einbrecher benötigt weniger als 15 Sekunden, um ein Fenster aufzuhebeln. Obwohl das so ist wird hier trotz besserer und bezahlbarer Sicherheitstechnik lieber gespart.



Wenn der Einbruch dann vorüber ist, sind die finanziellen Schäden oft das geringere Übel. Die daraus folgenden seelischen Probleme sind meist viel schwerwiegender, denn wer wohnt schon gern in einem Haus, in dem ein Einbecher war? Neben auftretenden Symptomen wie Schlaflosigkeit und Angstzuständen wollen viele am liebsten umziehen. Doch wer eine eigene Immobilie besitzt, kann nicht so einfach umziehen.



Beim Abschluss von Versicherungen gibt es Wissenslücken bei den Betroffenen, denn die Versicherer haben Vorgaben, unter welchen Kriterien sie wertvolle Gegenstände und insbesondere Edelmetalle versichern. Dazu ist ein in der Wand oder im Fußboden verankerter Tresor zwingend notwendig. Und der ist nicht ganz billig. Außerdem können Edelmetalle, wenn es nicht gerade Gold ist, aufgrund der Barrengröße einen Tresor schnell an die Grenzen seines Fassungsvermögens bringen.



Viele haben ein Bankschließfach. Bankschließfächer sind jedoch keine wirkliche Möglichkeit. Es besteht die Gefahr, auf dem Weg zu diesem Schließfach überfallen zu werden. Bei regelmäßigen Käufen existiert diese Gefahr also auch öfter. Auch hier sollte für den Wert des Inhalts des Bankschließfaches eine ausreichende Versicherung abgeschlossen werden. Damit vermeidet man unschöne Überraschungen, falls das Schließfach bei einem Banküberfall leergeräumt wird. Außerdem sollte der Zugang zum Schließfach losgelöst von den Öffnungszeiten der Bank, am besten über einen separaten Eingang möglich sein. Im Falle einer Bankpleite käme man sonst nicht an das Schließfach, wenn die Bank ihre Türen geschlossen hält.





Wenn es also um die Aufbewahrung von Edelmetallen geht, empfiehlt es sich, in Sicherheitstechnik zu investieren oder aber die Lagerung in einem Hochsicherheitslager anzustreben. Wer seine Wertsachen zu Hause lagern und schützen möchte, kann auf erfahrene Fachleute zurückgreifen, die bezahlbare Konzepte für´s Zuhause entwickeln. Die Lagerung im Zollfreilager scheint die sinnvollste Möglichkeit zu sein. Die PIM Gold und Scheideanstalt GmbH mit Geschäftsführer Mesut Pazarci, aus Heusenstamm bietet nicht nur Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium an, sondern ermöglicht die Aufbewahrung in einem Zollfreilager. Nach Terminabsprache kann sich jeder seinen Edelmetallbestand aushändigen lassen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://pim-gold.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PIM GOLD und Scheideanstalt GmbH ist einer der führenden Edelmetalllieferanten in Deutschland und auch in Europa. Der Markt der Edelmetallraffinerien und -großhändler ist überschaubar. PIM GOLD zeichnet sich im Wettbewerb durch seine Flexibilität, seine Vielfalt und vor allem durch seine guten Preise aus.



Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich innerhalb der jungen Firmenhistorie vieles verändert. Schritt für Schritt und Jahr für Jahr entwickelt sich das Wachstum unseres Unternehmens immer weiter und das mit großem Erfolg.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PIM Gold und Scheideanstalt GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PIM Gold und Scheideanstalt GmbH

Mesut Pazarci

Industriestraße 31

63150 Heusenstamm

morderator(at)pim-presse.de

+49 (0) 6104 802 96 0

http://pim-gold.com



Datum: 05.10.2016 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1408408

Anzahl Zeichen: 3496

Kontakt-Informationen:

Firma: PIM Gold und Scheideanstalt GmbH

Ansprechpartner: Mesut Pazarci

Stadt: Heusenstamm

Telefon: +49 (0) 6104 802 96 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung