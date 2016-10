Video Case Study: Hidden Champion aus dem Pfälzer Wald

Auf der Suche nach den Hidden Champions im deutschen Mittelstand - zu Gast am Rand des Pfälzer Walds bei einem der weltweit führenden Drahtartikelhersteller.

(firmenpresse) - Das nächste Corporate Video von proALPHA ist fertig. Diesmal fand die Suche nach den Hidden Champions im deutschen Mittelstand am Rand des Pfälzer Walds statt. Hier begann im Jahre 1423 mit ersten Kupfer- und Eisenerzschürfungen die Metallverarbeitung und im Jahr 1811 genehmigte Kaiser Napoleon den Bau eines Drahtzuges, in dem viele Jahrzehnte Drähte, Stifte und Ketten hergestellt wurden.



Heute produziert dort mit Drahtzug Stein einer der weltweit führenden Drahtartikelhersteller für die Hausgerätebranche sowie die Agrar-, Medizin-, Automobil- und Möbelindustrie. Seine Spitzenposition hat sich der international aktive Mittelständler vor allem durch ständige Verbesserungen in der Fertigung und der Qualitätsstandards erarbeitet.



Das Firmenmotto „Innovations in process“ bezieht sich aber nicht nur auf technologische Spitzenleistungen, sondern auch auf die effiziente Organisation sämtlicher Fertigungs-, Logistik- und Verwaltungsprozesse. Ein entscheidender Schritt war dabei die Einführung der ERP-Komplettlösung proALPHA im Jahr 1995. Ohne diese Software – das ist die Botschaft eines knapp 3 Minuten langen Video-Anwenderberichts – könnte das Unternehmen heute den deutlich gestiegenen Anforderungen nach hochwertigen Produkten bei gleichzeitig prompten Lieferungen nicht mehr nachkommen. Mehr dazu im Unternehmensfilm.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.youtube.com/watch?v=9ymxIQY1ol4



Dies ist eine Pressemitteilung von

Conosco Agentur für Content, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media GbR

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Conosco Agentur für Content, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media GbR

Alexander Schneider, Social Media Manager

a.schneider(at)conosco.de

Klosterstraße 62, D-40211 Düsseldorf

Mob +49(0)176-43861752

www.conosco.de

Datum: 05.10.2016 - 12:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1408424

Anzahl Zeichen: 1519

Kontakt-Informationen:

Firma: Conosco Agentur für Content, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media GbR



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung