ProService informiert: Über die Entwicklung von Goldreserven

(Bildquelle: Foto: Bernd Liebl, Magdeburg)

(firmenpresse) - Zur Deckung und Gewährleistung der Werthaltigkeit von Zahlungsmitteln, wurde früher Gold genutzt. Dadurch sollte das Vertrauen in eine Währung gestärkt werden und die Werthaltigkeit gegeben sein, da man die Währung theoretisch jederzeit gegen Gold eintauschen konnte.



Der Goldstandard galt in Europa und der Welt für lange Zeit. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Die meisten Staaten halten heute enorme Bestände anderer Währungen. Gold ist dabei zweitrangig geworden.



In den 60er Jahren verzeichneten die Nationen einen Höchststand bei den Goldreserven. Seither gehen die Goldreserven kontinuierlich zurück. Anfang der 80ger Jahre umfassten die Goldreserven etwa 60% der Währungssicherung. Mittlerweile kann von Währungssicherung kaum noch die Rede sein. Das liegt jedoch nicht nur an den sinkenden Beständen. Die Explosion der Währungen und Verschuldungen der Nationen tragen dazu einen großen Teil bei.



Mittlerweile steigen die Bestände wieder an. Steigende Goldpreise und weltweite Turbulenzen in den Währungssystemen haben die Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf Gold gelenkt. Die Notenbanken sorgen mit diversen Goldkäufen für Aufmerksamkeit. Gold wird wieder verstärkt zur Krisensicherung genutzt. Die Aufstockung der Goldreserven verschiedener Notenbanken überall auf der Welt, beeinflusst selbstverständlich auch die Goldpreisentwicklung.



Die folgende Übersicht mit Stand Mitte 2016 zeigt die Goldreserven wichtiger Nationen, sortiert nach ihrer Bevölkerungszahl.



Nation, Bevölkerung in Mio., Goldbestand in Tonnen

USA: 321,40, 8.133,50

Russland: 142,40,1.506,00

Japan: 126,90, 765,20

Deutschland: 81,17, 3.378,20

Frankreich: 66,35, 2.451,80

Großbritannien: 64,77, 310,30

Italien: 60,80, 2.451,80

Spanien: 46,44, 281,60

Niederlande: 16,90, 612,50

Griechenland: 10,81, 112,72

Portugal: 10,37, 382,50

Belgien: 11,26, 227,40

Schweden: 9,75, 125,72

Österreich: 8,58, 280,00



Schweiz: 8,33, 1.040,00

Quelle: statistisches Bundesamt



Als Privatanleger ist daraus einfach abzuleiten, dass es sich bei einem Investment in Gold um eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Vermögenssicherung handelt. Die ProService AG in Liechtenstein bietet als Edelmetallspezialist gemischte Portfolios mit den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium an. Diese Angebote richten sich an Interessenten, die größere Summen mittels Edelmetallen sichern möchten, aber auch an Sparer, die mit regelmäßigen Beträgen Vermögen in Edelmetallen aufbauen möchten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://proservice.li



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ProService AG ist ein Edelmetallanbieter, der auf Basis der offiziellen Londoner Fixing Kurse Silber, Platin, Palladium und Gold anbietet und verwahrt.

Unsere Kunden geniessen den Vorteil, Edelmetalle ohne Stückelungskosten erwerben zu können.

Zur Verwahrung des physischen Eigentums unserer Kunden nutzen wir eigene Lagerräume in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz.

Dadurch erzielen sie Mehrwertsteuerfreiheit auf alle Edelmetalle.



Darüber hinaus ist der Lagerraum einer externen Zugangskontrolle durch ein Sicherheitsunternehmen unterworfen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ProService AG

PresseKontakt / Agentur:

ProService AG

Konstantina Matana

Äulestr. 45

9490 Vaduz

presse(at)proservice.li

+423 23 00 - 180

http://proservice.li



Datum: 05.10.2016 - 12:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1408427

Anzahl Zeichen: 2703

Kontakt-Informationen:

Firma: ProService AG

Ansprechpartner: Konstantina Matana

Stadt: Vaduz

Telefon: +423 23 00 - 180





Diese Pressemitteilung wurde bisher 72 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung