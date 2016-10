Karl May goes Fantasy

Das literarische Universum des sächsischen Autors wird auf phantastische Weise fortgesetzt

(c) Karl-May-Verlag

(firmenpresse) - Seine Werke zählen zu den absoluten Bestsellern und Karl May ist der meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache. Die Geschichten aus dem Orient und dem Wilden Westen werden auch mehr als 100 Jahre nach seinem Tod gern gelesen und bieten filmreifen Lesestoff.

„Heute würde Karl May Fantasy schreiben!“, ist sich Thomas Le Blanc, Leiter der Phantastischen Bibliothek Wetzlar und Spiritus Rector der neuen Fantasy-Reihe „Karl Mays Magischer Orient“, sicher. Hier erleben die Helden Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar neue Abenteuer, doch diesmal in einem phantastisch angehauchten Orient, der von magischen Objekten, Fabelwesen aus 1001 Nacht und Zauberei durchzogen ist.

Bestsellerautorin Tanja Kinkel ist begeistert von dem Konzept: „Fantasie und Fantasy passt wie der Wind zum Meer, wie Pech zum Schwefel, wie Kara Ben Nemsi zu Hadschi Halef Omar, wie diese neue Serie zu Karl May!“

Karl-May-Verleger Bernhard Schmid will mit diesen Romanen die Fantasy-Leser ansprechen und gleichzeitig auch für Karl May begeistern: „Fantasy ist absolut in. Hier können ganz neue Seiten des May-Kosmos entdeckt werden.“



Jetzt erscheinen die ersten beiden Bände „Im Banne des Mächtigen“ und „Der Fluch des Skipetaren“ von Alexander Röder sowie die Anthologie „Auf phantastischen Pfaden“, u.a. mit magischen Orient- und Wildwest-Geschichten von Tanja Kinkel, Rainer Schorm und Jörg Weigand. Weitere Bände sind für 2017 in Vorbereitung.





Alexander Röder

Im Banne des Mächtigen

Karl Mays Magischer Orient, Band 1

464 Seiten, Klappenbroschur

ISBN 978-3-7802-2501-6, € [D] 16,99 / € [A] 17,50

Karl-May-Verlag



Alexander Röder

Der Fluch des Skipetaren

Karl Mays Magischer Orient, Band 2

480 Seiten, Klappenbroschur

ISBN 978-3-7802-2502-3, € [D] 16,99 / € [A] 17,50

Karl-May-Verlag



Thomas Le Blanc (Hrsg.)

Auf phantastischen Pfaden

Eine Anthologie mit den Figuren Karl Mays

256 Seiten, Klappenbroschur



ISBN 978-3-7802-2599-3, € [D] 12,99 / [A] € 13,40

Karl-May-Verlag



www.karl-may.de

www.magischer-orient.karl-may.de

www.facebook.com/KarlMaysMagischerOrient/









