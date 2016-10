Hoher Besuch im Bundeskanzleramt: Angela Merkel begrüßt Deutschlands Apfelköniginnen (FOTO)

Ein vitaminreicher Start in den Tag für die Bundeskanzlerin: Am

frühen Morgen überreichten sieben amtierende deutsche Apfel- und

Blütenköniginnen Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Präsentkorb

prall gefüllt mit erntefrischen Äpfeln - darunter ihre

Lieblingssorte, der Boskoop. Auch die Bundesminister konnten sich im

Rahmen der feierlichen Übergabe über eine fruchtige Aufmerksamkeit

von heimischen Obstbauern freuen.



Anlässlich des alljährlichen Apfelkabinetts im Bundeskanzleramt

empfing Angela Merkel heute Apfel- und Blütenköniginnen aus sieben

verschiedenen Anbauregionen Deutschlands. Gekleidet in den

traditionellen Trachten ihrer Heimatländer hatten die Regentinnen ein

besonderes Gastgeschenk im Gepäck: knapp 290 Kilogramm der

beliebtesten heimischen Apfelsorten.



Da war für jeden Geschmack der passende Frischekick dabei: Neben

dem Favoriten der Bundeskanzlerin, dem Boskoop, enthielten die

Präsentkörbe Elstar, Jonagored und Holsteiner Cox. Der Boskoop hat

eine ausgeprägte Säure und festes Fruchtfleisch und ist daher perfekt

zum Backen und Kochen geeignet. Elstar ist der perfekte Tafelapfel,

Holsteiner Cox schmeckt besonders gut als Brat- und Backapfel und

Jonagored ist der ideale Snack für zwischendurch. Allen gemeinsam

sind die vielen wertvollen Inhaltsstoffe. Sie machen den Apfel zum

optimalen Energie- und Vitaminlieferanten - und zwar das gesamte Jahr

über. Denn dank modernster Lagertechnik können Verbraucher das

knackig-frische Obst ganzjährig genießen.



Ökologisch, frisch, lecker: Äpfel aus Deutschland sind immer eine

gute Wahl



Jedes Jahr pünktlich zum Beginn der hiesigen Erntesaison werden

die Apfelpräsente der deutschen Erzeugerorganisationen in der

Regierungszentrale übergeben - und das schon seit 40 Jahren. Im

Mittelpunkt stehen dabei die Apfel- und Blütenhoheiten. Sie werden



traditionell von den einzelnen Landesverbänden gewählt und dürfen am

Aktionstag die Apfelkörbe überreichen.



Unter den Regentinnen sind in diesem Jahr Hilke Lösing aus dem

Alten Land, Sarah Wiegershaus aus Nordrhein-Westfalen und Sabrina

Heiß aus Baden-Württemberg. Außerdem waren Luisa Heinrich für

Mecklenburg-Vorpommern, Lisa Grodek für Brandenburg, Janett Schnabel

für Sachsen und Blütenprinzessin Laura Kirschner für Sachsen-Anhalt

mit dabei. "Es gibt viele gute Gründe, sich für frisches Obst aus

deutschen Anbauregionen zu entscheiden. Zum Beispiel die kurzen

Lieferwege und die hohen Standards beim Anbau. Außerdem schmecken

frische Äpfel aus der Region einfach besser - das wissen wir Apfel-

und Blütenköniginnen ganz genau", sagt Hilke Lösing, Altländer

Blütenkönigin.



Die Deutschen sind weiterhin begeisterte Apfel-Esser



Die deutschen Erzeuger werden in diesem Jahr Schätzungen zufolge

rund 970.000 Tonnen* Äpfel ernten. Beliebteste Sorte bleibt der

Elstar, auf den rund 17 Prozent der gesamten Absatzmenge entfallen.

Platz zwei belegt der Braeburn mit gut 13 Prozent. Es folgen Jonagold

und Jonagored. Dass Äpfel als beliebteste Obstart bei den Deutschen

weiterhin hoch im Kurs stehen, belegt die Einkaufsmenge in den

Privathaushalten. Durchschnittlich 9,5 Kilogramm frische Äpfel und 21

Kilogramm inklusive sämtlicher Apfelprodukte, zu denen auch Saft, Mus

oder Kompott gehören, landen jährlich pro Kopf im Einkaufskorb.



*Quelle: Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) & GfK

Haushaltspanels 2015/16



Über die BVEO



Die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse

e. V. (BVEO) ist ein Zusammenschluss von 40 Mitgliedern (30

Erzeugerorganisationen und zehn Einzelunternehmen) der deutschen

Obst- und Gemüsebranche. Der Verband vertritt die politischen

Interessen seiner Mitglieder, organisiert Messe- und

Kongressauftritte und steuert PR- sowie Marketingmaßnahmen.







Pressebüro deutsches Obst und Gemüse

Hannah Schnetter

Tel. 0221-56938-125

Fax 0221-56938-201

Email: presse(at)deutsches-obst-und-gemuese.de

http://www.deutsches-obst-und-gemuese.de



