Top Datentrends 2017

Ein Tag rund um Daten und wie man mit ihnen umgeht

Henri Dura (Bildquelle: @ Neopost / Human Inference)

(firmenpresse) - Am Donnerstag, den 13. Oktober 2016 dreht sich in der Frankfurter Commerzbank Arena alles um Daten, flexible Datenanreicherung, Big Data und Master Data Management. Auf dem Customer Day 2016 von Human Inference, einem führenden europäischen Anbieter in diesem Bereich, können sich Interessierte bei verschiedenen Demo-Sessions über den neuesten Stand der Entwicklungen informieren.



Immer strengere Compliance-Vorschriften und die eingeläutete neue Datenschutzverordnung der EU zwingen Unternehmen zunehmend zu einem sorgfältigen Umgang mit ihren Daten. Hinzu kommt, dass eine gepflegte Datenbasis ohne Dubletten und Fehler bei Namen und Anschriften sehr viel Arbeit und Geld einsparen kann. Human Inference beschäftigt sich seit seiner Gründung vor 30 Jahren mit diesen Herausforderungen und entwickelt erfolgreich Lösungen für hohe Datenqualität. Das Unternehmen gehört zum börsennotierten französischen Konzern Neopost und ist Teil dessen Digitalsparte "Enterprise Digital Solutions EDS". Deren CEO Henri Dura wird aus Paris anreisen und über die Top-Datentrends 2017 und die Zukunft von Human Inference als Teil der EDS sprechen.

Praxisnahe und verständliche Demos und Vorträge

Einen Ausblick auf die Entwicklung des Datenmanagements wird Dr. Holger Wandt geben, der Director Thought Leadership & Education bei Neopost ist. Der Sprachwissenschaftler hat seit 1991 viele Jahre am linguistischen Ansatz bei der Erfassung, Pflege und Qualität von Daten gearbeitet. Er ist der Experte auf dem Gebiet der Interpretation von Kundendaten durch "natural language processing". Dabei kommen wissensbasierte Verfahren zum Einsatz, die Einsichten der Computerlinguistik zur Spracherkennung und -synthese anwenden. Diese Verfahren sind ein wichtiger Grundstein für erfolgreiches Master Data Management. Die Vorträge von Dr. Wandt sind immer mit praxisnahen Beispielen angereichert, die die komplexe Materie spannend und verständlich machen. Daher lehrt er sein hochspezielles Wissen auch an den Universiäten Nyenerode, St. Gallen, Nijmegen und Utrecht.





Vorträge und Demos rund um den Umgang mit Daten gibt es nicht nur von Human Inference und der Schwesterfirma GMC, sondern auch von Jochen Bühler, Abteilungsleiter Datenmanagement B2B der Schufa oder Andreas Roßbach, Mitgründer der Marketing-Cloud Novadex. Es dreht sich aber nicht ausschließlich um Daten an diesem Tag - zur Entspannung haben alle Besucher außerdem die Gelegenheit zu einem Rundgang durch das Stadion der Frankfurter Eintracht mit Besuch der Spielerkabinen und der Trainerbank.



Anmeldung und mehr Informationen (http://www.humaninference.de/customer-day-dach-2016)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.humaninference.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Human Inference ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Management von Kundendaten. Die Lösungen ermöglichen es, die Interaktion zwischen Unternehmen und ihren Kunden zu optimieren. Die Anwendung von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung auf Basis umfangreicher Wissenskorpora garantiert erstklassige Resultate. Human Inference besteht seit 1986 und genießt großes Ansehen auf dem Gebiet der Datenqualität und der Datenintegration. Neben dem Firmensitz in Arnheim (NL) verfügt Human Inference über eine Niederlassung in Deutschland. Im Dezember 2012 hat Neopost, der in Europa führende und weltweit zweitgrößte Anbieter für Postbearbeitungs- und Logistiklösungen, die Übernahme von Human Inference abgeschlossen. Die börsennotierte Neopost-Gruppe mit Hauptsitz in Frankreich sowie 29 Niederlassungen weltweit, bietet Produkte und Dienstleistungen in 90 Ländern an und beschäftigt rund 5.900 Mitarbeiter. Zudem verfügt sie über 1.300 Vertriebsbeauftragte und 450 Entwicklungsingenieure. Seinen mehr als 250 Kunden, darunter Allianz, Center Parcs, DHL, E.ON, Hülsta, NordLB und Schufa, verhilft Human Inference zu mehr Kundennähe, optimierten betrieblichen Prozessen und erfolgreicher regelkonformer Datensicherung. Mehr unter www.humaninference.de und http://datacleaner.eobjects.org.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Human Inference GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Conosco - Agentur für PR und Kommunikation

Dirk Schäfer

Klosterstrasse 62

40211 Düsseldorf

bm(at)conosco.de

0211160250

http://www.conosco.de



Datum: 05.10.2016 - 13:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1408443

Anzahl Zeichen: 2738

Kontakt-Informationen:

Firma: Human Inference GmbH

Ansprechpartner: Matthias Fertig

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 02115228150





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung