United Charity ist für die Website des Jahres nominiert / Europas größtes Charity-Auktionsportal tritt in der Kategorie "Wohltätigkeitsorganisationen" an / Abstimmung läuft bis 13. November

(ots) - Direkt nach dem Relaunch ist United Charity

als Website des Jahres nominiert. Bei dem Online-Publikumspreis für

die besten und beliebtesten Websites steht Europas größtes

Charity-Auktionsportal in der Kategorie

"Wohltätigkeitsorganisationen" zur Wahl.



Unter http://websitedesjahres.de/vote/unitedcharity haben User

noch bis 13. November die Chance, die nominierten Seiten nach Design,

Inhalt und Navigation zu bewerten und weiterzuempfehlen. Der "Website

of the Year" Award ist unabhängig und objektiv und wird vom

Marktforschungsinstitut MetrixLab in insgesamt sieben Ländern

organisiert.



"Nachdem wir letztes Jahr bereits zum "Ausgezeichneten Ort im Land

der Ideen" gekürt wurden, sind wir besonders stolz, nun für die

Website des Jahres 2016 nominiert worden zu sein. Wir hoffen auf ganz

viele Stimmen, damit unser Portal auch in Zukunft weiter wachsen

kann", so United Charity-Schirmherrin Dagmar Kögel.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und

versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit

Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United

Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig

mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde

von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden

mehr als 5,8 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu

100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder

unterstützen.







Pressekontakt:

Mirko Jeschke

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Tel. +49 (0) 7221 366 8701

Fax +49 (0) 7221 366 8709

mirko.jeschke(at)unitedcharity.de



