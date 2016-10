neues deutschland: Bundeswehr stationiert Kampfdrohnen in Israel

(ots) - Die Bundeswehr wird ihre bewaffneten Drohnen auf

dem israelischen Luftwaffenstützpunkt Tel Nof stationieren und vom

Airbus-Konzern betreuen lassen. Das bestätigt das

Verteidigungsministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion, wie die

in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland"

(Donnerstagausgabe) berichtet. Die Drohnen vom Typ "Heron-TP" werden

mit elektrooptischen Sensoren im visuellen und infraroten

Spektralbereich sowie mit Radarsensoren ausgerüstet sein. Über die

Bewaffnung wird Stillschweigen bewahrt. Das Verteidigungsministerium

betont lediglich, dass "die eingerüsteten Effektoren ein hochpräzises

und reaktionsschnelles Wirken gegen nicht gehärtete, stationäre und

bewegliche Punktziele zur Unterstützung und zum Schutz eigener Kräfte

unter Minimierung von Begleitschäden ermöglichen«.



Der LINKE-Abgeordnete Andrej Hunko kritisiert in diesem

Zusammenhang die "fortgesetzte Heimlichtuerei der Bundesregierung".

Man müsse davon ausgehen, "dass die parlamentarische Kontrolle

ausgehebelt wird und dass auch außergerichtliche Hinrichtungen

möglich sein werden", erklärte Hunko gegenüber "neues deutschland".

Die LINKE lehne die Anschaffung von Kampfdrohnen ab, die zu einer

Entgrenzung von Kriegen führen. Stattdessen fordere sie "eine

internationale Drohnenkonvention zur zivilen Eingrenzung unbemannter

Plattformen", so Hunko.







Datum: 05.10.2016 - 12:45

