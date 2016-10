Von 99 geplanten Flügen der TUI fly starten heute voraussichtlich 75 Flüge / 24 TUI fly Flüge annulliert

(ots) - Trotz nach wie vor vieler kurzfristiger

Krankmeldungen ihres Kabinen- und Cockpitpersonals setzt TUI fly

alles daran, ihren Flugplan stabil zu halten und möglichst viele

ihrer geplanten Flüge durchzuführen. Von 99 vorgesehenen Flügen

werden heute voraussichtlich 75 Flüge durchgeführt und Teile der TUI

fly-Flugverbindungen auch über Partner sichergestellt. Dennoch musste

das Unternehmen leider 24 Flüge für heute streichen. TUI fly bedauert

die Unannehmlichkeiten, die ihren Fluggästen daraus entstehen. Die

Fluggesellschaft bittet alle Kunden, sich vor der Anreise zum

Flughafen vorsorglich auf Tuifly.com über den Status ihres Fluges zu

informieren.



Die massiven kurzfristigen Krankmeldungen der Kabinen- und

Cockpitmitarbeiter schaden Kunden und Mitarbeitern in hohem Maße.

Gerade in der Herbstferienzeit sind dadurch viele Familien mit

Kindern betroffen.



Konkret wurden vom Management der TUI fly folgende Zugeständnisse

gemacht:

- TUI fly soll auch in einem möglichen neuen Verbund als

Gesellschaft erhalten bleiben.

- Bestehende Tarifverträge sollen unberührt bleiben.

- Gerüchte über eine Verlagerung des Sitzes der Gesellschaft sind

falsch. TUI fly ist eine deutsche Gesellschaft, die auch in

Zukunft weiter am Standort Hannover operieren wird.

- Die TUI Deutschland wird sich verpflichten, über mehrere Jahre

Flugkapazitäten abzunehmen und wird damit für den neuen Verbund

ein wichtiger langfristiger Kunde und Partner werden.



Die extrem kurzfristigen Krankmeldungen machen es TUI fly leider

unmöglich, alle betroffenen Kunden frühzeitig zu informieren und

ihnen alternative Reisemöglichkeiten anzubieten.



Aktuelle Informationen über die An- und Abflugzeit finden Urlauber

unter www.tuifly.com. Zudem können sich Kunden in Deutschland unter



der kostenfreien Service-Hotline unter 0800 9006090 informieren.



Diese Meldung finden Sie auch unter www.tuifly.com







Pressekontakt:

Jan Hillrichs,

Head of Communications TUI fly,

Tel. +49 (0)511-97 27 124



Original-Content von: TUIfly, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

TUIfly

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 12:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1408453

Anzahl Zeichen: 2399

Kontakt-Informationen:

Firma: TUIfly

Stadt: Langenhagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 11 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung