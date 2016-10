Ort der Lebensfreude: Das „Hotel der Volksmusik“ im Berchtesgadener Land

Musikabende mit den Wirtsleuten

(firmenpresse) - Das Hotel Rupertihof im Berchtesgadener Land ist ein Haus der Musik und Lebensfreude. Die Gastgeber Eva-Maria und Thomas Berger sind nicht nur mit Leib und Seele um das Wohl ihrer Gäste bemüht. Die beiden leidenschaftlichen Sänger – sie waren schon in zahlreichen Fernsehshows zu Gast – unterhalten ihre Gäste auch bei jeder Gelegenheit voll Begeisterung mit ihrer Musik. Der Juniorchef Hansi Berger gewann im Jahr 2014 zum zweiten Mal die TV-Sendung „Immer wieder Sonntags“. Er ist ein begnadeter Koch. Wenn es seine Zeit erlaubt, liebt auch er es, mit Musik und jugendlichem Elan im Rupertihof für Stimmung zu sorgen. Eine jahrelange Freundschaft verbindet Familie Berger mit vielen Musikerkollegen, die immer wieder gern im Rupertihof in Ainring vorbeischauen und singen und „aufspielen“.



Ainring am bayerisch-salzburgischen Tor



Der Rupertihof liegt mitten in dem bayerischen Dorf Ainring in einer einmaligen Landschaft mit einer faszinierenden Bergwelt. Abseits von Lärm und Verkehr trägt die Gemeinde aus gutem Grund das Prädikat „Luftkurort“. Wer aktiv sein möchte, steigt auf das Bike oder schnürt die Wanderschuhe. Direkt vor der Hoteltür geht es los. Der Fahrradverleih ist kostenlos. Im Winter eröffnet das Berchtesgadener Land allen Sport- und Naturbegeisterten eine Fülle an angeboten. Skipisten und Skitouren lassen das Herz ebenso höher schlagen wie Langlaufloipen, Pferdschlittenfahrten oder auch winterliche Spaziergänge. Unternehmungslustige haben die Wahl: die Kurstadt Bad Reichenhall, die Mozart- und Festspielstadt Salzburg, Berchtesgaden mit dem berühmten Watzmann und dem Königssee, das Salzkammergut mit dem Wolfgangsee und den Filmlegenden „Weißes Rössl“ und „Schlosshotel Orth“, der Chiemsee – viele attraktive Ausflugsziele sind leicht und schnell erreichbar. Die Rezeption des Rupertihofs ist diesbezüglich eine gute Adresse für Tipps und Informationen.



Genießen bei herzlichen Gastgebern



Auch einfach nur die Seele baumeln lassen, ist im Rupertihof möglich. Hallenbad, Saunen, Dampfbad, Whirlpool, Ruheraum, Massagen und Anwendungen kommen Wellnessfreunden zu Gute. Täglich von 6 bis 22 Uhr können Gäste im Hallenbad ihre Bahnen ziehen. Von 16 bis 22 Uhr ist im Wellnessbereich Entspannung angesagt. Wer von seinen sportlichen Aktivitäten in der Natur müde ist: Wohltuende Massagen oder sanfte, aber wirkungsvolle Griffe beim hauseigenen Heilmasseur und Physiotherapeuten machen den Körper wieder fit. Weil gutes Essen und Trinken zu einem gelungenen Urlaub in Bayern dazu gehören, setzt das Küchenteam auf beste heimische Produkte und Frische. „Hausgemacht“ ist die Devise des Hauses. So kommen das Fleisch aus der eigenen Metzgerei und die süßen Verführungen aus der Hauskonditorei. Individuelle Wünsche sind für die Köche im Rupertihof kein Problem. Sie sind auch in der vegetarischen und veganen Küche zu Hause. Im gemütlichen Ambiente der Stuben und Restaurants des Hauses lassen es sich Feinschmecker gut gehen. Die Zimmer des Rupertihof sind hell und komfortabel. Alle verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse für entspannte Stunden. Mit täglicher Musik und Unterhaltung wird der Rupertihof seinem Ruf als „Hotel der Volksmusik“ mehr als gerecht.





3.255 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ruperti-hotels.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel Rupertihof

Rupertiweg 17

D-83404 Ainring

Tel.: +49/(0)8654/48820

E-Mail: rupertihof(at)ruperti-hotels.de

www.rupertihof.de



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 05.10.2016 - 14:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1408506

Anzahl Zeichen: 3334

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 5.10.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung