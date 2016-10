Nicht jeder redet gern aber jeder kann eine SMS schreiben - Mitarbeiterveranstaltungen mit der Chatwall

Mittels Handy senden die Teilnehmer eine SMS an eine stets sichtbare Nummer auf dem Beamer. Auf Beiträge anderer kann reagiert werden, wodurch die Veranstaltung vollends interaktiv wird.

SMS Chatwall auf einer Konferenz - Mitdiskutieren per SMS und WebApp

(firmenpresse) - Unternehmerischer Erfolg basiert u.a. auf der Fähigkeit, die verschiedenen Talente der Mitarbeitenden zielgerichtet einzusetzen. Ein rhetorisch begabter Mensch gehört an ein Mikrofon und vor dem Computer findet man die technisch Versierten. Geht es im Rahmen von Meetings, Kongressen oder Events jedoch darum, zu bestimmten Fragestellungen ein Feedback aus der Belegschaft heraus zu generieren, bleiben die Menschen oft an ihren bekannten Rollen kleben. Ergo bedarf es einer Innovation, welche es den eher zurückhaltenden Gemütern ermöglicht, an diesen Veranstaltungen zu partizipieren und, noch viel wichtiger, ihre oftmals unterschätzte Meinung allen anderen kundzutun. Zu genau diesem Zweck entwickelten wir die Chatwall .



Das Prinzip könnte einfacher nicht sein: Mittels Smartphone senden die Teilnehmenden lediglich eine SMS an eine stets sichtbare Nummer. Die Nachrichten können nun - auf Wunsch zuvor durch einen Administrator gefiltert und geclustert - auf einer Leinwand gezeigt werden. Weder Name noch Nummer des Absenders sind zu sehen. Schließlich soll ja gerade diese Anonymität zum Mitmachen animieren. Auf Beiträge anderer kann reagiert werden, wodurch die Veranstaltung vollends interaktiv wird. Neben dem SMS-Weg kann auch eine zum kostenlosen Download zur Verfügung stehende WebApp genutzt werden.



Erfahrungswerte zeigen, dass sich die Zahl von Beiträgen mittels der SMS Chatwall bis zu verzwanzigfachen lässt. Denn neben der Anonymität besticht die Chatwall durch ihre einfache Anwendung - sowohl für die Absender als auch für die Administration und die Moderation. Auf Wunsch statten wir den/die Moderator/in mit einem iPad aus, das bei der Strukturierung der eingehenden Nachrichten hilft. So können auch wirklich nur die Nachrichten gezeigt werden, die zum jeweiligen Thema passen. Das spart Zeit. Andere Nachrichten können konserviert und zu einem späteren Zeitpunkt (auch nach der Veranstaltung noch) genutzt werden.





Um die Chatwall ideal an die jeweilige Veranstaltung anzupassen, bieten wir individuelle Lösungen an. Die notwendige Technik, die Wahrung des corporate designs sowie Personal vor Ort stellen wir zudem zur Verfügung.



Über die Chatwall:

Mit der SMS Chatwall werden Textnachrichten empfangen und per Video-System, Projektor und Leinwand live angezeigt. Die Chatwall ist ein System zur Live-Kommunikation auf seriösen Veranstaltungen, Business-Events und Partys, denn sie eröffnet den Besuchern und Gästen spontane Möglichkeiten der aktiven Mitgestaltung des Geschehens. Sie ist als Feedback-Tool sehr beliebt auf Konferenzen, bei Mitarbeiterversammlungen, Leadership-Meetings in Unternehmen, auf Tagungen, bei Vorlesungen und Podiumsdiskussionen sowie in Diskotheken, Clubs, auf Partys und Open-Air-Events.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

Haase & Martin GmbH - Neue Medien Dresden

Moritzburger Str. 27, 01127 Dresden

Datum: 05.10.2016

Firma: Haase & Martin GmbH - Neue Medien Dresden

Ansprechpartner: Matthias Haase

Stadt: Dresden

Telefon: 0351-5009721



