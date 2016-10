SonicWALL lädt zur lokalen Partner-Roadshow PEAK16 ein

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 5. Oktober 2016 – Zum Thema Netzwerksicherheit veranstaltet SonicWALL im Oktober in drei deutschen Städten die Roadshow PEAK16. Zielgruppe sind Channel-Partner.



Vom 11. bis zum 25. Oktober tourt SonicWALL in Deutschland durch drei Städte: Hamburg, Ulm und Neuss. Die Roadshow richtet sich an neue und langjährige Partner von Dell sowie deren Mitarbeiter aus Vertrieb und Technik.



Die wichtigsten Themen der ganztägigen Veranstaltungen sind Trends bei der IT-Sicherheit bezüglich Next Generation Firewalls und aktuelle Sicherheitsanforderungen von Kunden. Darüber hinaus erhalten Besucher die neuesten Informationen zu den Produkten, aktuelle Roadmaps zu den Netzwerksicherheitslösungen von SonicWALL sowie Informationen zu Upsell- und Cross-Sell-Möglichkeiten innerhalb des SonicWALL-Portfolios.



Die Termine und Orte der PEAK16-Roadshow:



• Dienstag 11.10.2016: Hamburg, Radisson Blu Hotel Hamburg Airport;



• Mittwoch 12.10.2016: Ulm, Ulmerflieger;



• Dienstag 25.10.2016: Neuss, Allrounder Mountain Resort.



Die lokale Roadshow, die in insgesamt 21 Ländern stattfindet, folgt der erfolgreichen Veranstaltung Dell Security EMEA PEAK16 im Juni auf Malta mit knapp 250 Teilnehmern.



„Die PEAK16-Veranstaltungen widmen sich ganz den SonicWALL-Lösungen und konzentrieren sich auf das Thema Netzwerksicherheit“, betont Sven Janssen, Regional Director Central Europe - Network Security, SonicWALL. „In den ganztägigen Events erhalten Partner in technischen und vertrieblichen Sessions Informationen, um ihr Geschäft mit SonicWALL weiter voranzutreiben. Bei Live-Demos erfahren sie wesentliche Details zu unseren neuesten Sicherheitslösungen.“



Alle Veranstaltungen beginnen um 9:30 Uhr und enden um 17:15 Uhr. Da die Anzahl der Teilnehmerplätze begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Registrierung. Weitere Informationen zur Roadshow und die Möglichkeit zur Registrierung gibt es hier: http://peak16.dell.com/regional/germany.html.







