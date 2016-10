Erbschaftsteuerreform auf den Punkt gebracht

Kostenfreie Synopse und Spezialreport für Steuerberater und Anwälte

(firmenpresse) - Die lang erwartete Erbschaftsteuerreform steht - nachdem Union, SPD und Grüne kurz vor dem drohenden Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts Ende September eine Einigung erzielen konnten. Mit der Freigabe durch den Bundesrat am 14. Oktober 2016 werden dann die neuen Regelungen greifen, insbesondere für die vieldiskutierte Besteuerung von Firmenerben. Auf Steuerberater und Rechtsanwälte mit steuerrechtlichen Mandaten kommen damit eine Vielzahl von Fragen und hoher Erklärungsbedarf zu.



Der Deubner Verlag stellt genau dafür bereits jetzt zwei hilfreiche Arbeitsmittel für Experten in der Beratung zum Download zur Verfügung - und das kostenfrei:



Die "Synopse ErbStG" bietet eine tabellarische Gegenüberstellung von altem und neuem Recht. Mit dieser praktischen Übersicht hat der Leser alle Änderungen im ErbStG im komfortablen Zugriff.



Teil zwei des kostenfreien Informationspaketes aus dem Deubner Verlag ist der Spezialreport "Erbschaftsteuerreform 2016". Dieser beinhaltet eine komprimierte Darstellung aller wichtigen Änderungen, die Steuerberater und Anwälte rund um die Besteuerung von Firmenerben im Blick haben sollten. Das PDF-Dokument versteht sich als Leitfaden für die tägliche Beratungspraxis. So erhält der Leser alle wichtigen Fakten zur Erbschaftsteuerreform, auch wenn er nicht den kompletten Gesetzentwurf samt Begründung durchgearbeitet hat. Der Spezialreport stellt zudem eine Vielzahl von Expertentipps bereit, die konkret erläutern, wie sich die neuen Regelungen in der Praxis auswirken werden.



Die "Synopse ErbStG" und der Spezialreport "Erbschaftsteuerreform 2016" stehen hier zum kostenfreien Download zur Verfügung:

www.deubner-steuern.de/synopse-erbstg (http://www.deubner-steuern.de/synopse-erbstg)





http://www.deubner-steuern.de



Auf deubner-steuern.de finden Steuerberater aktuelle steuerliche Informationen und pfiffige Lösungen für den Kanzleialltag.

Ob Zeitschrift, Fachbuch, CD-ROM, Onlinelösung oder Mandanteninformation - mit dem Informationsangebot des Deubner Verlags sind Steuerberater in der Beratungspraxis bestens aufgestellt.

Deubner Verlag GmbH& Co. KG

ServiceCenter Herrmann GmbH

Christof Herrmann

Oppenhoffallee 115

52066 Aachen

info(at)sc-herrmann.de

0241/99763411

http://www.sc-herrmann.de



Deubner Verlag GmbH& Co. KG

Christof Herrmann

Stadt: Köln

Telefon: 0241/99763411





Kommentare zur Pressemitteilung