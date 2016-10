Mit dem Kalendertipp 2017 gut geplant ins neue Jahr

Umweltschonend hergestellt mit vielen Extras bewegt sich der Buchkalender 1c1c am Puls der Zeit

1c1c Buchkalender für 2017 mit hochwertigem Naturwollfilzumschlag und vielen Extras

(firmenpresse) - München, Oktober 2016. Fast jeder trägt einen bei sich. Die, die ihn bei sich tragen, nutzen ihn täglich. Und wer ihn täglich nutzt, weiß um den Wert seiner haptischen Eigenschaften. Taschenkalender trotzen der digitalen Konkurrenz und gehören zu den Lieblingsprodukten der Deutschen. Für 2017 geht nun ein neues Designlabel an den Start. Der Buchkalender 1c1c verbindet Funktionalität mit anspruchsvollem Design und hält auch hinter den Kulissen, was er verspricht: Er wird in Deutschland mit ressourcenschonenden Materialien hergestellt.



"Wir haben uns bewusst dazu entschieden, unsere Buchkalender in Deutschland zu produzieren und mit langlebigen Materialien auszustatten", sagt 1c1c Markengründerin Katarina Marevic Schmieder. "Nachhaltigkeit ist eines unserer Hauptanliegen, das wir von der Produktion bis zum Versand konsequent umsetzen." Doch bei der Gestaltung eines Buchkalenders spielen auch fühlbare Eigenschaften eine wichtige Rolle. "In einem virtuell geprägten Alltag gewinnen haptische Sinneserfahrungen an Bedeutung", sagt Marevic Schmieder. "Handgeschriebenes erlebt gerade eine Renaissance. Natürliche Rohstoffe und die harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen sind die Basis dafür, dass sich ein Buchkalender rundum gut anfühlt." Und der 1c1c Buchkalender fühlt sich mehr als gut an. Ein schwarzer Umschlag aus Naturwollfilz, hochwertige FSC-zertifizierte Papiere mit 130 Gramm starker Grammatur und der feste Leineneinband sorgen für eine erstklassige Haptik. Eine unverwechselbare Optik garantiert der elegante Schwarzdruck auf Munken Pure Designpapier im gelblichen Weißton. Dabei bietet der Buchkalender viele Extras: eine aufgesetzte Tasche für das Mobiltelefon, Laschen für Visitenkarten, einen Stifthalter sowie drei Zeichenbänder, um wichtige Stellen zu markieren. Ein Lesezeichen mit Lineal und der edle Prodir-Kugelschreiber vervollständigen das Business-Set.



Auf 372 Seiten bietet der 1c1c Buchkalender mehr Platz als viele der herkömmlichen Terminplaner - für Notizen, Gedankenspiele, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresübersichten. "Als Designerin habe ich unzählige spontane Einfälle. Es ist viel zu unpraktisch all seine Gedanken in einem Smartphone festzuhalten. Jahrelang war ich auf der Suche nach einem Buchkalender, der meinen Tag strukturiert und mir viel Raum für meine Ideen lässt", erklärt die Kommunikationsdesignerin. "Nun habe ich mit dem 1c1c Buchkalender selbst einen entworfen, der so umfangreich ist, dass all meine Inspirationen hineinpassen."





Der Buchkalender richtet sich vor allem an Menschen, die viel planen und organisieren: Selbstständige, Angestellte im Außendienst, Kreative oder Familienmanager. Im praktischen DIN A5 Querformat passt er in jede Hand- und Laptoptasche. Durch die aufwendige Fadenbindung bleibt er offen auf dem Tisch liegen. So dient er als langlebiges Nachschlagewerk, das selbst für zwei Fotos noch ausreichend Platz bietet.



Aktuell ist der Taschenkalender im Online-Shop unter www.1c1c.de zu einem Verkaufspreis von 69,95 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich. Der Versand erfolgt ab Mitte Oktober 2016 - ohne zusätzliche Versandgebühren innerhalb Deutschlands.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.1c1c.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unter dem Markennamen 1c1c hat Katarina Marevic Schmieder, Kommunikationsdesignerin und Geschäftsführerin der byKata Mediadesign GmbH mit Sitz in München ein Label für hochwertige Papeterie gegründet. 1c1c bedeutet Schwarzdruck und steht für schlichte Eleganz. Der Buchkalender 1c1c zeichnet sich durch besondere haptische Eigenschaften, nachhaltige Produktionsprozesse und hochwertige Materialien aus.



"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

byKata Mediadesign GmbH

Leseranfragen:

Orleansstraße 67, 81667 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 05.10.2016 - 14:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1408515

Anzahl Zeichen: 3365

Kontakt-Informationen:

Firma: byKata Mediadesign GmbH

Ansprechpartner: Katarina Marevic Schmieder

Stadt: München

Telefon: +49 89 203 454 30



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.