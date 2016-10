10 Jahre Salzburger Bergadvent in Großarl: Stimmungsvolle Auszeit in winterlicher Idylle

(firmenpresse) - Wer sich selbst ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, gönnt sich schon vor den Feiertagen eine Adventauszeit in den Bergen. Der Advent in Großarl im Salzburger Land ist etwas Besonderes. Die Vorweihnachtszeit in dem idyllischen Dorf gilt als eine der besinnlichsten und stimmungsvollsten im Salzburger Land. Der unvergleichliche Adventmarkt in Großarl feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum. Ein weihnachtliches Programm für die ganze Familie wird von 25. November bis 18. Dezember 2016 den Advent in dem urigen Tal für Groß und Klein unvergessen machen. Das HOTEL EDELWEISS Großarl****s – direkt an der Piste der Skischaukel Großarltal-Dorfgastein – ist ein exklusiver Platz, um zur Ruhe zu kommen und sich verwöhnen zu lassen. Im Advent sitzt man dort am Abend bei Stubenmusik zusammen. Fackelwanderungen durch die Winternacht stimmen auf Weihnachten ein. Das Adventsingen in der Pfarrkirche, der Großarler Krampuslauf und selbstverständlich ein Besuch des traditionsreichen Großarler Adventmarktes gehören zum adventlichen Fixprogramm des Genusshotels. Das HOTEL EDELWEISS Großarl beherbergt eine der besten Wellness- und Beautyresidenzen Österreichs. Hochkarätige Markenprodukte, erstklassige Behandlungen und ein kompetentes, ausgezeichnetes Beauty-Team begeistern die Spa-Gäste. 2.200 m² sind im EDELWEISS dem Saunieren, Schwimmen, Ruhen und Verwöhnen auf Topniveau gewidmet. Skifahrer, Snowboarder und Tourengeher, Langläufer und Winterwanderer finden rund um das HOTEL EDELWEISS ein winterliches Bergparadies. Über 700 Pistenkilometer in Ski amadé liegen Wintersportlern ebenso zu Füßen wie Winterwanderwege, Naturrodelbahnen, Langlaufloipen, Berggipfel und ein landschaftlich einzigartig schönes Tal, um in der Natur durchzuatmen. Die berühmten Christkindlmärkte in Salzburg und Berchtesgaden sind vom Hotel aus leicht erreichbar. Der 24. Dezember, der Weihnachtsabend, hat für die Gastgeberfamilie Hettegger eine ganz besondere Bedeutung. Dann feiert die Großfamilie gemeinsam mit ihren Hotelgästen ein traditionelles Weihnachtsfest. In den EDELWEISS-Stuben krönt ein weihnachtliches Gala-Dinner den festlichen Abend.





Advent-Ski-Kurzgenuss (01.–18.12.16) – Ein Urlaubstag geschenkt!

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. 3-Tages-Skipass oder 5 Übernachtungen inkl. 4-Tages-Skipass mit Wellnessgenuss, ¾ Pension u. allen EDELWEISS Verwöhnleistungen, Besuch des Großarler Bergadvent-Marktes (Fr., Sa., So.), Besuch des Adventsingens in der Pfarrkirche (jeden Samstag 20.15 Uhr, Eintritt 12 Euro), besinnlicher Adventabend mit Stubenmusik und Keksen in der Hotelhalle, Großarler Krampuslauf am 05.12.16, Fackelwanderung – Preis p. P: ab 579 Euro f. 4 Nächte, ab 687 Euro f. 5 Nächte



Advent-Wellnesstage (27.11.–22.12.16) – 4 Nächte zum Preis von 3 (So.–Do.)

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. EDELWEISS Verwöhnleistungen, besinnlicher Adventabend mit Stubenmusik und Keksen in der Hotelhalle, romantische Adventwanderung mit Fackeln, Liedern u. Glühwein, Besuch des Salzburger und Berchtesgadener Adventmarktes (Transfer exklusive) – Preis p. P.: ab 473 Euro



Skiurlaub zur Bergweihnacht (18.–28.12.16)

Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. Wellnessgenuss, ¾ Pension u. allen EDELWEISS Verwöhnleistungen, wahlweise 5-Tages-Skipass oder Wellness-Gutschein im Wert von 220 Euro oder Ski-Wellness-Paket (100 Euro Wellnessgutschein + 3 x 4 Stunden Skikarte), traditionelle Weihnachtsfeier am 24.12., Aperitifempfang u. 6-Gänge-Festmenü am Weihnachtsabend, Christmette in der Großarler Pfarrkirche, romantische Fackelwanderung, Kuschelpackung f. schwerelose Entspannung – Preis p. P.: ab 1.301 Euro



Heilig-Drei-König-Wochen (05.–10.01.17) – 1 Nacht gratis

Leistungen: 5 Übernachtungen inkl. Wellnessgenuss, ¾ Pension u. allen EDELWEISS Verwöhnleistungen, wahlweise 4-Tages-Skipass oder Wellness-Gutschein im Wert von 180 Euro oder Ski-Wellness-Paket (80 Euro Wellnessgutschein + 3 x 4 Stunden Skikarte) – Preis p. P.: ab 887 Euro



Hotel EDELWEISS Großarl****S

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

Geschäftsführer: Peter Hettegger sen., Peter Hettegger jun.

Unterberg 83, A-5611 Großarl

Tel.: +43/(0)6414/300-0

Fax: +43/(0)6414/300-66

E-Mail: info(at)edelweiss-grossarl.com

www.edelweiss-grossarl.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Kommentare zur Pressemitteilung