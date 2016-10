Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Weil sie böse sind" von Edna Schuchardt im Klarant Verlag

Norddeich - Jeanette Maros ermittelt in ihrem dritten Fall. Ein Playboy wird an einen Baum genagelt und ein Sänger liegt tot im Swimmingpool. Handelt es sich um Serienmorde in der Idylle?

(firmenpresse) - Die Autorin Edna Schuchardt hat mit "Weil sie böse sind " wieder einen spektakulären Krimi mit viel ostfriesischem Lokalkolorit im Klarant Verlag veröffentlicht. Die Idylle in Norddeich trügt. Die Gefahr lauert immer und überall.



Zum Inhalt: Jeanette reist ins ostfriesische Norddeich, um den bekannten Shantysänger Johnny Hansen zu interviewen und endlich ihre Freunde Paulina und Daniel Beekmann wiederzusehen. Doch aus den Plänen wird nichts, denn kurz vor ihrer Ankunft findet ein Spaziergänger die Leiche des stadtbekannten Playboys Jannik Hendrikson brutal an einen Baumstamm genagelt, und der Sänger liegt tot in seinem Swimmingpool. Treibt ein irrer Serienmörder sein Unwesen in Ostfriesland? Oder ist Rache im Spiel? Jeanettes kriminalistische Neugierde ist geweckt. Sie lässt ihre journalistischen Kontakte spielen und beginnt zu ermitteln. Als auch noch ihre Tante Betty entführt wird, nimmt der Fall eine dramatische Wendung...



Nach den Ostfrieslandkrimis "Friesenfeuer" (ISBN 978-3-95573-304-9) und"Friesentod" (ISBN 978-3-95573-305-6) ist "Weil sie böse sind" (ISBN 978-3-95573-508-1) der dritte Kriminalroman der Reihe "Jaenette Maros ermittelt", die im Klarant Verlag erscheint. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro.

"Weil sie böse sind" gibt es ebenfalls als Taschenbuchausgabe (ISBN 978-3-95573-507-4) zum Preis von 11,99 Euro.



Mehr Informationen zu "Weil sie böse sind" erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/sind-Ostfrieslandkrimi-Jaenette-Maros-ermittelt-ebook/dp/B01LZP7AGE und eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/weil-sie-boese-sind-ostfrieslandkrimi_22120485-1









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.klarant-verlag.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.



"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Klarant Verlag

Leseranfragen:

Rockwinkeler Heerstraße 83, 28355 Bremen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 05.10.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1408521

Anzahl Zeichen: 2294

Kontakt-Informationen:

Firma: Klarant Verlag

Ansprechpartner: Hannelore Werner

Stadt: Bremen

Telefon: 042116767647



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.