Automarkt bleibt im Vorwärtsgang (FOTO)

Der Automarkt im September bleibt im Vorwärtsgang: Sowohl bei den

Gebrauchten als auch bei den Neuzulassungen waren Zuwächse im

Vergleich zum Vorjahresmonat zu verzeichnen. Das Kfz-Gewerbe geht

positiv gestimmt in den Jahresendspurt.



Mit knapp 638 000 Pkw wechselten 3,2 Prozent mehr Fahrzeuge die

Besitzer als im Vorjahresmonat. In den bisherigen neun Monaten

dieses Jahres liegt das Volumen der Besitzumschreibungen mit

insgesamt 5,63 Millionen Pkw um 1,2 Prozent über dem Niveau des

Vorjahres.



Die Zahl der Neuzulassungen lag im August mit 298 000 Einheiten um

9,4 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Die Bilanz von Januar

bis September ist mit insgesamt 2,56 Millionen Neufahrzeugen weiter

positiv und entspricht einer Steigerungsrate von 6,1 Prozent

gegenüber dem Vorjahr.



Positiv gestimmt geht das Kfz-Gewerbe in das letzte Quartal dieses

Jahres: Laut dem aktuellen Geschäftsklima-Index des ZDK erwartet ein

Drittel (33,1 Prozent) der Autohäuser und Kfz-Betriebe eine insgesamt

gute Geschäftslage und 58,7 Prozent eine befriedigende oder

saisonübliche Entwicklung. Der entsprechende Index-Wert erreichte

114,8 Punkte und lag damit um 1,6 Punkte über dem Vergleichswert des

Vorjahres.



Auch das gerade beendete dritte Quartal ist für vier Fünftel der

befragten Unternehmen gut (26,9 Prozent) oder befriedigend (54,4

Prozent) verlaufen. Von allen drei Geschäftsbereichen lief der

Service am besten: Lediglich 9,6 Prozent der Befragten beurteilten

die Werkstattauslastung als "schlecht", alle anderen als gut (35,2

Prozent) oder als saisonüblich (55,2 Prozent).







