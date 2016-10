Großarler Genussgipfel im Februar 2017

Kulinarik

(firmenpresse) - Von 11. bis 15. Februar 2017 kommen Feinschmecker zum Genuss-Gipfeltreffen im HOTEL EDELWEISS Großarl****s zusammen. Vier Topwinzer, sechs Hauben und zwei Gourmetlunches sind die Eckpfeiler von kulinarischen Wintertagen. An vier Abenden zeigen die EDELWEISS-Köche in exklusiven Fünf-Gänge-Menüs ihre Künste. Jeden Tag krönt ein anderer Topwinzer die Gourmetmenüs mit entsprechenden edlen Tropfen und lädt zur Verkostung seiner Weine ein. Zudem kommen die Skifahrer auf zwei beliebten Skihütten der Region in den Genuss von außergewöhnlichen Lunches. Zwei der besten Köche Österreichs, Andreas Döllerer und Vitus Winkler, kreieren ihre Kreativmenüs für die Wintersportler – Genießer können sich auf Haubenküche im Skigebiet freuen. Direkt an den Pisten und an der Talstation der Panoramabahn Großarl lädt das HOTEL EDELWEISS Großarl zum exklusiven Skivergnügen ein. Die Skischaukel Großarltal-Dorfgastein liegt direkt vor der Hoteltür. 80 Kilometer bestens präparierte Pisten lassen dort das Skifahrerherz höher schlagen. Zudem legt Ski amadé den Skifahrern eine Skiwunderwelt zu Füßen. 760 Pistenkilometer in fünf nahen Skigebieten sind mit nur einem Skipass zugänglich. Die Familie Hettegger bietet seit mehr als 40 Jahren in ihrem Viersterne-Superiorhotel exklusiven Wellness- und Genussurlaub. 2.200 m² sind in ihrem Haus Wellness und SPA auf Topniveau gewidmet. Über 180 m² ist das Hallenbad groß und verspricht Badevergnügen für die ganze Familie. Zum Après Ski trifft man sich in der Rauchkuchl im HOTEL EDELWEISS. Von Wellness de luxe bis hin zu Kinderbetreuung an sieben Tagen in der Woche und kulinarischen Höhenflügen bleiben in dem familiär geführten Traditionshaus keine Wünsche offen.





Großarler Genussgipfel (11.–15.02.17)

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. Wellnessgenuss, ¾ Pension u. allen EDELWEISS Verwöhnleistungen, 3-Tages-Skipass für Ski amadé, 4 x 5-Gänge-Abendmenü mit Weinbegleitung und Erklärung der Winzer, Weinverkostung mit Top-Winzern, VIP Karte für zwei Gourmetlunches mit den Haubenköchen Andras Döllerer und Vitus Winkler inkl. Weinverkostung ( auf der Gehwolfalm und der Panoramhütte), ganztags Kinderbetreuung – Preis p. P.: ab 814 Euro





Pulverschnee Wellness-Wochen (07.01.–04.02.17)

Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. Wellnessgenuss, ¾ Pension u. allen EDELWEISS Verwöhnleistungen, wahlweise 6-Tages-Skipass oder Wellness-Gutschein im Wert von 200 Euro oder Ski-Wellness-Paket (100 Euro Wellnessgutschein + 3 x 4 Stunden Skikarte), Wellness Schnupperpaket (1 x Bad nach Wahl, 1 x Teilmassage, 1 x Solarium) – Preis p. P.: ab 1.197 Euro



2.604 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.edelweiss-grossarl.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel EDELWEISS Großarl****S

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

Geschäftsführer: Peter Hettegger sen., Peter Hettegger jun.

Unterberg 83, A-5611 Großarl

Tel.: +43/(0)6414/300-0

Fax: +43/(0)6414/300-66

E-Mail: info(at)edelweiss-grossarl.com

www.edelweiss-grossarl.com



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 05.10.2016 - 14:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1408527

Anzahl Zeichen: 2709

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 5.10.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung