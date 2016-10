Lady-Skiweek in Großarl: Skifahren und Party pur für Damen und ihre Begleitung

Skipiste neben dem Hotel

(firmenpresse) - „Ladies first“ heißt es von 25. März bis 1. April 2017 im HOTEL EDELWEISS Großarl****s. Sonnenskilauf und Party pur locken alle Skihasen und deren Begleitung auf die Pisten von Großarl und Ski amadé. In der mittlerweile 18. Lady-Week gilt Skipass 1 + 1 gratis. Jeder – egal ob Frau oder Mann – der mindestens vier Übernachtungen im HOTEL EDELWEISS Großarl bucht, bezahlt nur für einen Skipass und bekommt den zweiten Skipass gratis dazu. Die Partyhighlights der Woche sind unbestritten die Starnacht am 29. März 2017 mit Glasperlenspiel und ihrem Hit „Geiles Leben“ sowie die Après Ski Party in der RambazamBar am 30. März 2017 und die Nacht der Tracht mit DJ Ötzi am 31. März 2017. Weiters geht bei der Sumpfkrötenparty am 25. März 2017, bei der Welcome Party mit K’s Live am 27. März 2017 sowie beim Happy-Power-Lady-Race am 28. März 2017 die Post ab. Großarl liegt im größten Ski-Verbund Österreichs, dem Ski amadé. Direkt an den Pisten und an der Talstation der Panoramabahn Großarl lädt das HOTEL EDELWEISS zum exklusiven Skivergnügen ein. Nach der Party ist vor der Party. Nach dem Skifahren ist vor dem Skifahren. Da ist es perfekt, dass Familie Hettegger in ihrem Viersterne-Superiorhotel exklusiven Wellness- und Genussurlaub bietet. Hochkarätige Markenprodukte, erstklassige Behandlungen und ein kompetentes, ausgezeichnetes Beauty-Team begeistern die Spa-Gäste. 2.200 m² sind im EDELWEISS dem Saunieren, Schwimmen, Ruhen und Verwöhnen auf Topniveau gewidmet. Sieben Tage in der Woche kümmert sich ein professionelles Betreuungsteam um das Wohl der Kinder. Die EDELWEISS-Köche verwöhnen abends mit einem Vier-Gänge-Gourmetdinner. Dazu werden feine Weine kredenzt.



Lady Week 4-Tages-Package

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. ¾ Pension u. allen EDELWEISS Verwöhnleistungen, 3-Tages-Skipass für Ski amadé (zweiter Skipass kostenlos), Eintritt zu den Veranstaltungen im Partyzelt, Wellnessgutschein im Wert von 25 Euro – Preis p. P.: ab 660 Euro (7 Nächte inkl. 6-Tages-Skipässen ab 1.144 Euro p. P., Gratis-Skipasse für Kinder bis 15 Jahre)



Osterhasen Pauschale (01.–21.04.17)

Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. ¾ Pension u. allen EDELWEISS Verwöhnleistungen, 6-Tages-Skipass für Ski amadé, gratis Skipass für alle Kinder bis einschl. 15 Jahre (wenn ein Elternteil mind. einen 6-Tages-Skipass löst) – Preis p. P.: ab 1.069 Euro



2.409 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.edelweiss-grossarl.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel EDELWEISS Großarl****S

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

Geschäftsführer: Peter Hettegger sen., Peter Hettegger jun.

Unterberg 83, A-5611 Großarl

Tel.: +43/(0)6414/300-0

Fax: +43/(0)6414/300-66

E-Mail: info(at)edelweiss-grossarl.com

www.edelweiss-grossarl.com

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 05.10.2016 - 14:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1408528

Anzahl Zeichen: 2458

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 5.10.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 58 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung