Studio Dessau designt mit "The Wingcase" die wohl smarteste Aktentasche der Welt

(firmenpresse) - Frauen verbringen angeblich durchschnittlich 76 Tage ihres Lebens damit, in ihrer Tasche nach Gegenständen zu suchen. Und Männer? In Zukunft keinen einzigen mehr, jedenfalls, wenn sie "The Wingcase" (http://www.thewingcase.com) haben. Die neuartige Aktentasche von Studio Dessau vereint schönes Design mit einzigartigen, funktionalen Details und spricht natürlich genauso Frauen an. Der Clou: die seitlichen Flügeltaschen. Sie sind innen versehen mit unterschiedlich großen Fächern und Unterteilungen, in denen sich Mobiltelefon, Schreibutensilien, Unterlagen oder Brieftasche sicher verstauen lassen. Mit einer Hand lassen sie sich einfach öffnen und machen Schluss mit langem Suchen: durch den direkten Zugriff wird der gewünschte Gegenstand sofort gefunden.



Enrico Cordisco, Gründer und Geschäftsführer von Studio Dessau (http://www.studiodessau.com) mit Sitz in Hamburg, hat The Wingcase nach seinen eigenen Bedürfnissen entwickelt. "Ich war zunehmend genervt davon, dass ich ständig auf der Suche in meiner Tasche war. Egal, wie gut ich gepackt hatte - spätestens beim Transport geriet alles durcheinander." Seine Zielgruppe sind Urban Professionals - Menschen, die viel unterwegs sind und sich daher gut organisieren müssen. Für sie hält The Wingcase zum Beispiel mit der eingebauten Power Bank, die auch von außen zu benutzen ist, weitere nützliche Features bereit.



Eine herausnehmbare Laptophülle in der Mitte schützt den Rechner und ist zugleich ein eigenes Accessoire. Lässt man sie draußen, bietet The Wingcase mit seinen Maßen 42 x 30 x 11 cm ausreichend Platz für Gepäck auf kurzen Reisen.



Für den Launch hat Enrico Cordisco eine Crowdfunding Kampagne auf www.kickstarter.com (https://www.kickstarter.com/projects/1812261871/the-wingcase-the-smartest-briefcase-in-the-world) unter bit.ly/wingcase ins Leben gerufen. "Bei erfolgreichem Funding bis zum 2. November 2016 erhalten die Unterstützer ihr The Wingcase zum Vorzugspreis von 349 Euro. Nach Abschluss der Kampagne wird der Verkaufspreis bei ca. 699 Euro liegen", so Cordisco.





The Wingcase wird handgenäht aus echtem Leder, das mit einer speziellen Oberfläche überzogen wurde, um es vor Feuchtigkeit, Kratzern und Flecken zu schützen. Der stabile Rahmen ist mit Carbonfasern verstärkt. Es wird zunächst in den Farben Schwarz und Cognac angeboten. Eine Erweiterung um zusätzliche Farben sowie um weiteres Zubehör wie eine Laptoptasche oder einen Kulturbeutel sind in der Planung. http://www.thewingcase.com





Studio Dessau ist ein Designstudio mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen wurde 2014 von Enrico Cordisco gegründet und entwickelt Ledertaschen im Premiumsegment. Die minimalistischen, cleanen Designs sind inspiriert vom Bauhaus. Mit The Wingcase bringen Cordisco und sein Team erstmalig eine Kollektion für die breitere Öffentlichkeit heraus.

Studio Dessau GmbH

