Auf zu neuen Ufern: Anna Fischer dreht für die ZDF-"Herzkino"-Reihe "Fluss des Lebens" im Loiretal (FOTO)

(ots) -

Bloß keine Schwäche zeigen! Egal wie eisern sich Romy, gespielt

von Anna Fischer, im vierten Film der "Herzkino"-Reihe "Fluss des

Lebens" an dieses Motto halten will, immer wieder macht ihr das Leben

einen Strich durch die Rechnung. Für den Film mit dem Arbeitstitel

"Loire, mon amour" stehen neben Anna Fischer Lisa Kreuzer, Mathieu

Delarive und andere derzeit in Briare und Tours vor der Kamera. Regie

führt Franziska Meyer Price, das Drehbuch schrieb Beatrice Meier.



Kaum hat Romy (Anna Fischer) die Gefängnismauern hinter sich

gelassen, erhält ihre Freude einen herben Dämpfer. Während sie wegen

eines Bagatelldelikts hinter Gittern saß, tröstete ihr Freund Kay

(Eike Weinreich) sich anderweitig - jetzt hat er nicht nur eine neue

Freundin (Charlotte Barbier), sondern auch noch ein Baby. Auch ihr

Job als Altenpflegerin verspricht keine rosigen Aussichten. Deshalb

zögert sie nicht lange, als Frau Langhoff (Lisa Kreuzer), eine

Bewohnerin des Seniorenheims, ihr einen Deal vorschlägt: Romy soll

die pensionierte Lehrerin auf ihrer letzten Reise an die Loire

begleiten. Im Gegenzug werde sie als Alleinerbin im Testament

eingesetzt. Doch die Flussfahrt mit der alten Dame, die Romy nicht

nur ständig belehrt, sondern sie gleich als Mädchen für alles

einspannt, ist anstrengender als gedacht. Das liegt nicht zuletzt

auch an Kapitän Pierre (Mathieu Delarive), der die beiden Frauen auf

seinem Boot nach Briare fährt: Mit seinem französischen Savoir-vivre

ist er das komplette Gegenteil der vorlauten Romy.



"Fluss des Lebens" wird im Auftrag des ZDF von Schiwago Film

Berlin (Produzent: Martin Lehwald) produziert. Verantwortlicher

ZDF-Redakteur ist Sebastian Hünerfeld. Die Dreharbeiten dauern

voraussichtlich bis 24. Oktober 2016. Ein Sendetermin steht noch

nicht fest.



http://herzkino.zdf.de





http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/herzkino



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/flussdeslebens







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 64301-0-1-ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 14:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1408532

Anzahl Zeichen: 2668

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 64301-0-1-ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung