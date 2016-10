RANA LINEAR LED DIE ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN MIT KLAREN STRUKTUREN

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Ein wesentliches Merkmal der neuen Produktlinie ist das quadratische Profil der Leuchten, das eine Kantenhöhe von 87 mm bei einer Leuchtenlänge von 1.150 mm aufweist. Durch den geradlinigen Aufbau wirken die Leuchten elegant und unaufdringlich. Die drei lieferbaren Abdeckungsmöglichkeiten Opal (UGR ? 21), mikroprismatisch (UGR ? 21) und Raster mit prismatischer Optik (UGR ? 19, BAP-tauglich) erzeugen drei effektive und komfortable Lichtverteilungseffekte mit geringer Blendung. Dank des einheitlichen Looks und Profils können die Leuchten einzeln oder verbunden als durchgängiges Lichtband installiert werden.



Die Rana Linear LED Leuchten sind in den Versionen nicht-dimmbar, 1-10 V- und DALI-dimmbar sowie mit Organic Response verfügbar. Die Technologie von Organic Response (http://www.feilosylvania.com/en-int/organic-response/) nutzt das Prinzip der Schwarmintelligenz. Darauf basierend kommt die Lichtsteuerung ohne Verkabelung und aufwendige Inbetriebnahme aus. Dies spart Zeit und Kosten bei der Montage. Außerdem ist Organic Response hochreaktiv, vielseitig und energieeffizient ? selbst im Vergleich zu DALI.



Dank der LED-Technologie ist die Rana Linear LED Linie äußerst umweltfreundlich und wartungsarm. Das drückt sich auch in den Energieeffizienzklassen aus: A++, A+, A. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden (L90B10) und die Systemeffizienz bis zu 127 lm/W ? bei einem Lichtstrom von bis zu 3.186 Lumen.



Erhältlich ist die neue Serie in den Farbtemperaturen Warmweiß (3.000 K) und Neutralweiß (4.000 K).



Weitere Informationen unter: www.feilosylvania.com





Über Feilo Sylvania

Über Feilo Sylvania







Feilo Sylvania wurde im Januar 2016 gegründet und ist zu 80 % im Besitz der Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd, einem führenden chinesischen Beleuchtungshersteller. Mit Hauptsitz in Shanghai, wurde Shanghai Feilo Acoustics Co Ltd 1984 gegründet und ist Chinas erste Aktiengesellschaft (SH 600651). Im Jahr 2014 reorganisierte das Unternehmen seine Fusionen und Übernahmen in großem Umfang und wurde zu einem Gemeinschaftsunternehmen mit Organisationen wie Shanghai Yaming Lighting Co Ltd, Beijing Shen'an Group sowie Shanghai Sunlight Enterprise Co. Ltd. Mit der Akquisition von Havells Sylvania hat Feilo Produktionsstätten, Logistikzentren, F & E-Technologie-Zentren auf der ganzen Welt, sowie den Marktzugang in 48 Ländern erworben.



Feilo Sylvania ist einer der führenden Komplett-Anbieter von professionellen und architektonischen Beleuchtungssystemen. Mit mehr als einem Jahrhundert Kompetenz in Lampen und Leuchten, liefert Feilo Sylvania innovative Produkte und Lösungen für den öffentlichen, gewerblichen und privaten Sektor. Weltweit entwickelt die Unternehmensgruppe mit Concord, Lumiance und Sylvania erstklassige und energieeffiziente Lösungen für die individuellen Beleuchtungsbedürfnisse der Kunden.



Weitere Informationen unter: www.feilosylvania.com

