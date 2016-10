newgen medicals med. 3in1-Elektrostimulator (TENS)

Rundum wohlfühlen - 2 Kanäle mit je 40 einstellbaren Intensitäten

newgen medicals Medizinischer 3in1-Elektrostimulator für TENS, EMS, Massage, 36 Progr., www.pearl.de

(firmenpresse) - Der persönlicher Therapeut und Masseur: Jetzt gehören Schmerzen und Verspannungen der Vergangenheit an!



Der multifunktionale Elektrostimulator (http://www.pearl.de/nc-4010-wellness-massage-akupunktur-heizstrom-vibrations-shiatsu-knet-massagegeraete.shtml) von newgen medicals (http://www.pearl.de/ar-2-43.shtml) enthält gleich 3 Funktionen:



- Die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) fördert Ihre Durchblutung und lindert Schmerzen aller Art.

- Durch elektrische Muskelstimulation (EMS) entspannen und kräftigen die Muskeln. Ideal bei Sport und Training!

- Verwöhnen lassen: Die Massage-Funktion stärkt das Wohlbefinden.



Von Kopf bis Fuß: Aus insgesamt 36 Programmen für den gesamten Körper wählen - je 12 Programme für jede Funktion stehen bereit! So behandelt man Rücken-, Nacken- und Gliederschmerzen einfach selbst.



Eine Behandlung nach Maß genießen: Auf jedem der beiden Kanäle stellt man die Intensität separat ein. 40 Intensitäts-Stufen sorgen garantiert für ein Verwöhnprogramm nach den individuellen Bedürfnissen.



- Medizinischer 3in1-Elektrostimulator für TENS (Transkutane Elektrische Nervenstimulation), EMS (Elektrische Muskelstimulation) und Massage

- Fördert Durchblutung, lindert Schmerzen aller Art, lockert Muskeln und Verspannungen, stärkt Wohlbefinden u.v.m.

- Medizin-Produkt der Klasse IIa

- 2 Kanäle: bis zu 40 Intensitäts-Stufen je Kanal einstellbar

- 36 Programme - je 12 für TENS, EMS und Massage: für Nacken, oberen / unteren Rücken, Oberarm, Ellbogen, Unterarm, Gesäß, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußknöchel, Fußballen

- Behandlungs-Dauer abhängig vom gewählten Programm: 10 - 30 Minuten

- LCD-Display zeigt Programmauswahl, Intensitäts-Stufe und Dauer

- 4 selbsthaftende Elektro-Pads: 50 x 50 mm

- Schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus

- Stromversorgung: Li-Po-Akku (400 mAh, 3,7 V), lädt per Micro-USB (Ladekabel bitte dazu bestellen)



- Maße: 60 x 120 x 17 mm, Gewicht: 75 g

- 3in1-Elektrostimulator inklusive 2 Zuleitungskabeln, 4 Elektro-Pads und deutscher Anleitung



Preis: 49,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 99,90 EUR

Bestell-Nr.NX-7387

Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX7387-4010.shtml





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pearl.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL.GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

presse(at)pearl.de

07631-360-417

http://www.pearl.de



Datum: 05.10.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1408535

Anzahl Zeichen: 2428

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL.GmbH

Ansprechpartner: Heiko Loy

Stadt: Buggingen

Telefon: 07631-360-417





Diese Pressemitteilung wurde bisher 45 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung