Ski- und Weingenusswoche im Großarltal

(firmenpresse) - Feinschmecker und Genießer halten sich die Woche vom 18. bis 25. März 2017 frei. Dann lädt das HOTEL EDELWEISS Großarl****s zur Ski- und Weingenusswoche in das Großarltal. Inmitten der einmaligen Skiregion Ski amadé steht eine Woche im Zeichen von Sonnenskilauf vom Feinsten und regionalen kulinarischen Erlebnissen. Vom Skiguiding mit Winzern und Wirten bis zum exklusiven Gondeldinner über den Dächern von Großarl, von der ersten „Weinroas“ in Großarl bis zur „Big Bottle Party“ und zum Gala-Dinner reichen vielseitige Erlebnisse für Genussspechte. Wer noch ein Quäntchen Glück mitbringt, gewinnt beim „Big Bottle Buddeln“ ein nagelneues Auto. Die Pisten der Skischaukel Großarltal-Dorfgastein liegen direkt vor der Tür des HOTEL EDELWEISS. 80 Kilometer Abfahrten lassen dort die Skifahrerherzen höher schlagen. Zudem sind die 760 Pistenkilometer von Ski amadé mit nur einem Skipass zugänglich und vom HOTEL EDELWEISS aus leicht erreichbar. In der Ski- und Weingenusswoche darf selbst beim Skifahren der kulinarische Hochgenuss nicht zu kurz kommen. Ausgewählte Skihütten verwöhnen in enger Zusammenarbeit mit den heimischen Bauern beim höchsten Bauernmarkt der Alpen die Wintersportler. Zurück im Tal, wird im HOTEL EDELWEISS zunächst in dem exklusiven Wellnessbereich ausgiebig entspannt, bevor sich abends die Gäste Köstlichkeiten der heimischen Gastronomie und edle Tropfen österreichischer Winzer auf der Zunge zergehen lassen. Die Hotellerie und Landwirtschaft des Großarltals zeigen ihr ganzes Können. Dazu sind zehn österreichische Top-Winzer vor Ort und kredenzen ihre erlesenen Weine. Das HOTEL EDELWEISS Großarl hat ein Ski- und Weingenuss-Package geschnürt, das alle Highlights der Woche inkludiert. Von Wellness de luxe bis hin zu Kinderbetreuung an sieben Tagen in der Woche bleiben in dem familiär geführten Traditionshaus keine Wünsche offen.



Programm der Ski- und Weingenusswoche (18.–25.03.17)

19.03.17, 21.03.17, 24.03.17: Höchster Bauernmarkt der Alpen auf der Gehwolf Alm



20.03.17: Galadinner mit Weinbegleitung im HOTEL EDELWEISS Großarl

21.03.17: Exklusives Gondeldinner in der Hochbrandbahn mit Aperitifempfang und Weinbegleitung von Weingut Bründlmayer und Weingut Paul Achs (Aufpreis 69 Euro/Person)

22.03.17: „Weinroas“ von Hotel zu Hotel

23.03.17: Skiguiding mit den Winzern und Wirten durch das Skigebiet und Big Bottle buddeln – die große Schatzsuche im Schnee (Startgeld 20 Euro), abends Galadinner im HOTEL EDELWEISS Großarl

24.03.17: Big Bottle Party im Winzerzelt

Hotel EDELWEISS Großarl****S

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

Geschäftsführer: Peter Hettegger sen., Peter Hettegger jun.

Unterberg 83, A-5611 Großarl

Tel.: +43/(0)6414/300-0

Fax: +43/(0)6414/300-66

E-Mail: info(at)edelweiss-grossarl.com

www.edelweiss-grossarl.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Kommentare zur Pressemitteilung