Buchautorin Ulrike Bartholomäus zu kress.de: "Worte können Waffen sein"

(ots) - In Zeiten knappen Personals bleibt auch im

Journalismus immer weniger Zeit für gute Hintergrundgespräche und

Kontaktpflege. Die langjährige "Focus"-Redakteurin Ulrike

Bartholomäus hat das Thema Kommunikation im viel weiteren Sinne

aufgearbeitet.



Ulrike Bartholomäus, Autorin von dem gerade erschienenen Buch "Die

Kunst, gute Gespräche zu führen - Kommunikation ist mehr als

Sprache", erklärt im Interview mit dem Mediendienst kress.de: "Die

Verwendung bestimmter Begriffe in der Politik ist keine Nebensache.

Worte können Waffen sein oder ein Instrument des Wahlkampfs. Ein

gutes Beispiel ist zurzeit der Erfolg von Donald Trump in den USA. Er

beleidigt, pöbelt, lügt, verspricht Unmögliches, schreit und erntet

Zustimmung. Selbstverständlich müssen Journalisten da genau die Worte

abwägen."



Im kress.de-Interview empfiehlt Ulrike Bartholomäus anderen

Journalisten, weiterhin persönliche Informantenpflege zu betreiben:

"Durch den direkten Kontakt erfährt ein Journalist viel mehr von

einem Ansprechpartner, denn wir haben nicht nur die Worte, die jemand

spricht, sondern dazu eine Stimme, den Augenkontakt, die

Körpersprache und die Mimik, welche die Interpretation des Gesagten

ermöglichen. Wir können bewerten, ob jemand die Wahrheit sagt, an

welcher Stelle jemand etwas verbirgt, wann er lügt."



Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/3pg



kress.de-Buchtipp: Ulrike Bartholomäus, Die Kunst, gute Gespräche

zu führen - Kommunikation ist mehr als Sprache, ISBN: 978-3442392827,

304 Seiten, Hardcover, Mosaik Verlag / Random House







