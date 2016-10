Multisorb kündigt Produktionsstandort in Hyderabad zur Unterstützung der indischen Pharmaindustrie an

Multisorb Technologies (http://www.multisorb.com/), der

Weltmarktführer bei Technologien für Aktiv-Verpackungen, freut sich,

den Bau einer Produktionsstätte in Hyderabad im indischen Bundesstaat

Telangana bekannt geben zu dürfen.



Die neue Fabrik, die dank einer ausländischen Direktinvestition

verwirklicht werden kann, wird im GMR Aerospace Park am Rajiv Gandhi

International Airport rund 25 Kilometer südlich vom Stadtzentrum

Hyderabads errichtet werden.



Die Anlage wird eine Größe von rund 4.000 Quadratmetern umfassen,

auf denen die modernsten Produktionsprozesse von Multisorb in einer

Reinraumumgebung zuhause sein werden. Wie alle anderen

Produktionsstandorte von Multisorb auch, wird die Anlage in

Übereinstimmung mit den CGMP-Standards (21 CFR Parts 210-211) der

US-amerikanischen FDA arbeiten.



"Unsere Investition in Indien spiegelt den fortlaufenden Einsatz

von Multisorb für die Produzenten aus der indischen Pharmabranche

wider", sagte Eric Armenat, CEO von Multisorb Technologies. "Wir

freuen uns sehr darüber, dass wir mithilfe der Produktion vor Ort und

der Teilnahme am Make-in-India-Programm die Beziehung zu unseren

Kunden auf eine neue Stufe stellen können", fügte Armenat hinzu.



Laxmikant Khaitan, General Manager von Multisorb Technologies

India Pvt. Ltd., wird den neuen Standort in Hyderabad leiten.



"Die fortschrittlichen Sorptions- und ergänzenden

Dosiertechnologien von Multisorb haben sich in den vergangenen 15

Jahren in Indien zum Industriestandard entwickelt. Unsere Kunden

kommen jetzt in den Genuss der Vorteile dieser Technologien, und das

bei tiefer veranschlagten Kosten", bemerkte Khaitan.



"Indien ist schon seit einigen Jahren ein Zentrum der globalen

Pharmaindustrie", sagte Adrian Possumato, Vice President des Bereichs



Healthcare Packaging bei Multisorb. "Wir sind sehr froh darüber, dass

wir unsere Position in Indien weiter ausbauen können, indem wir uns

zur Produktionsgemeinschaft vor Ort dazugesellen und unser Success

through Efficiencysm-Programm direkt vom Standort in Hyderabad aus

unterstützen", fügte Possumato hinzu.



Multisorb plant die Fertigung seiner DMF-gestützten Produkte in

der Anlage in Hyderabad, zu denen unter anderem

StripPax®-Trockenmittel-/Adsorptionsverpackungen (http://www.multisor

b.com/products-and-systems/strippax-sorbent-andor-desiccant-packets/)

, IntelliSorb®-Verpackungen zur Feuchtigkeitsregulierung (http://www.

multisorb.com/products-and-systems/intellisorb-advanced-solutions-moi

sture-regulation/) und StabilOx®-Verpackungen zur

Sauerstoffabsorption (http://www.multisorb.com/products-and-systems/s

tabilox-system-featuring-stabilox-oxygen-absorbing-packets-and-stabil

ox-packet-dispenser/) gehören. Das Unternehmen erwartet, im Verlauf

des vierten Quartals 2017 an dem Standort Systemkontrollen zur

Qualität für Kunden durchführen zu können und mit der Belieferung der

Kunden in Indien vom Standort in Hyderabad aus Anfang des ersten

Quartals 2018 zu beginnen.



Multisorb Technologies



Multisorb Technologies gehört seit über 50 Jahren zu den

Erneuerern der Sorptionstechnologie. Das Unternehmen wurde 1961 von

John S. Cullen gegründet, um Produkte gegen Beschädigungen durch

Feuchtigkeit zu schützen. Heute ist Multisorb der Weltmarktführer bei

der Entwicklung und Herstellung von Komponenten für

Aktiv-Verpackungen.



Die Corporate Offices von Multisorb befinden sich in:

325 Harlem Road

Buffalo, New York 14224 USA







