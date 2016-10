Jetzt neu von FREY Nutrition: GET IN SHAPE

GET IN SHAPE ist DER Fitness-Drink für deine perfekte Figur.

Jetzt neu von FREY Nutrition®: GET IN SHAPE

(firmenpresse) - GET IN SHAPE ist DER Fitness-Drink für deine perfekte Figur. Durch die hochwertige Zusammensetzung verschiedener Proteinkomponenten in Verbindung mit dem Dipeptid CarnipureTM sowie dem Wunder-Diätstoff Konjac Glucomannan gibst du deinem Körper genau das, was er braucht, um optimal in Shape zu sein. Durch seine sättigende Wirkung ist GET IN SHAPE von FREY Nutrition® besonders für Diätphasen, aber auch als Zwischenmahlzeit bestens geeignet und überzeugt durch seinen cremigen sowie frischen Geschmack. Auf den Punkt gebracht: Möchtest du in Shape kommen, ist GET IN SHAPE das absolut perfekte Produkt für dich!



Strong is the new skinny!

Schon lange ist die Zeit der Magersucht-Models vorbei. Frauen trainieren im Fitnessstudio und stemmen mehrmals die Woche Gewichte. Ob Outdoor, auf der Trainingsfläche oder bei Fitnesskursen, ist es immer wichtig, der beanspruchten Muskulatur das wiederzugeben, was sie nach einem anstrengenden Workout braucht. Eine straffe Haut, schlanke Muskeln und vor allem ein knackiger Po, stellen die obersten Ziele dar. GET IN SHAPE ist hierfür dein optimaler Begleiter, denn die hochwertige Auswahl an verschiedenen Proteinkomponenten sorgt für einen optimalen Muskelaufbau sowie Muskelerhalt.



Optimal in Shape durch maximale Sättigung

Konjac Glucomannan ist ein absoluter Diät-Wunderstoff und wird ausschließlich aus der Natur gewonnen, nämlich von dem Gewächs der Teufelszunge (griech. Amorphophallus konjac), auch Konjakwurzel genannt. Der Wunderstoff ist stark sättigend und wirkt sich im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung nachweislich auf die Reduktion des Körpergewichts aus. Diese Eigenschaft ist unumstritten und wissenschaftlich belegt. Aufgrund der genannten Vorteile von Glucomannan ist GET IN SHAPE perfekt für deine nächste Diätphase geeignet!





Mit dem Dipeptid L-Carnitin optimiert

Als Dipeptid wird L-Carnitin aus den beiden Aminosäuren Lysin und Methionin synthetisiert und ist vor allem in Fleisch enthalten. Vor allem Vegetarier sollten deshalb auf eine ausreichende Zufuhr achten, da eine vegetarische Kost nur wenig L-Canitin aus der Nahrung liefert. L-Carnitin spielt eine essentielle Rolle im Energiestoffwechsel unserer Zellen und fungiert als Rezeptormolekül für aktivierte Fettsäuren im Cytosol und in Zellorganellen, wie den Mitochondrien. Langkettige Fettsäuren können nur gebunden an L-Carnitin durch die Mitochondrienmembranen transportiert werden.[1]



Bei der L-Carnitin-Wahl gibt es jedoch große Qualitätsunterschiede, die es zu beachten gilt, denn L-Carnitin ist nicht gleich L-Carnitin. Hierbei hat sich auf dem Nährstoffsektor CarnipureTM von Lonza als einer der qualitativ hochwertigsten Rohstoffe und als DAS L-Carnitin 1. Wahl herausgestellt. Natürlich verwenden wir für unsere Produkte nur das BESTE, weshalb wir für GET IN SHAPE genau diesen hochwertigen L-Carnitin-Rohstoff einsetzen. Denn nur das BESTE ist gut genug!



Quellen / Studien:

[1] Heinz Löster: Biochemical fundamentals of the effects of Carnitine. In: Carnitine and Cardiovascular Diseases. Ponte Press, Bochum 2003, S. 3-48. ISBN 3-920328-45-0. Rebouche, C. J.: Carnitine function and requirements during the life cycle. In: The FASEB Journal, Volume 6, Issue 15, 3379-3386, Dezember 1992 PMID 1464372.



Die Qualitätsmerkmale von GET IN SHAPE im Überblick:

- Besonders für Diätphasen und als Zwischenmahlzeit geeignet

- Hochwertige Proteinmatrix mit hohem Proteingehalt

- Ultimative Sättigung durch Konjac Glucomannan

- Geringer Kohlenhydrat- und Fettanteil

- Plus CarnipureTM von Lonza (weltweit reinste Qualität)

- Trägt zur Muskelzunahme und zum Muskelerhalt bei

- Optimal in Kombination mit regelmäßigen sportlichen Aktivitäten

- Trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei*

- Trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei*

- Trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei*

- Trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei*

- Ideale Darreichungsform für Frauen durch die kompakte 400-g-Dose

- In zwei leckeren, frischen Geschmacksrichtungen

- Sowohl auf Milch- als auch auf Wasserbasis entwickelt

- 100%ige Löslichkeit, instantisiert, kein Verklumpen

- Frei von künstlichen Vitaminzusätzen

- Hergestellt in Deutschland

* durch das enthaltene Magnesium







